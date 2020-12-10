AB Liderler Zirvesi Toplantısı (2) - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, Brexit sonrası İngiltere ile ticari müzakereler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve Türkiye ile ilişkileri de içeren çok sayıda konuyu ele almak üzere Brüksel'de toplandı.

Almanya'nın dönem başkanlığında yapılan son zirvenin resmi programına göre, liderler geleneksel olarak önce Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüş alışverişi yapacak.

Ardından Kovid-19 salgınıyla mücadele, geliştirilen aşıların teslim edilmesi ve dağıtımına yönelik hazırlıklar ile test sonuçlarının karşılıklı tanınması, salgının etkisinin azalmasına bağlı olarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gibi konular görüşülecek.

Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma paketi de zirvede gündeme gelecek.

İklim değişikliği başlığı altında sera gazı salımının 2030'a kadar yüzde 55 düşürülmesi hedefine yönelik anlaşma da liderlerin bir başka gündem maddesi olacak.

Türkiye akşam yemeğinde konuşulacak

AB liderleri, akşam yemeğinde ise dış ilişkiler konularını ele alacak. Bu kapsamda ABD'de Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerinin nasıl ilerletileceği görüşülecek.

Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler de akşam yemeğinde AB liderlerinin konuşacağı konular arasında yer alacak.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra bu ülkeyle ticari ilişkilerin nasıl yürütüleceğine yönelik anlaşmanın müzakereleri de AB liderlerinin gündeminde olması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in liderlere devam eden müzakereler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Zirvenin ikinci gününde ise AB'nin Kuzey Afrika ülkeleri ve Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün ile Suriye'yi içeren bölgeyle ilişkileri tartışılacak.

Daha sonra güvenlik konusunu ele alacak liderler, terörle mücadele, radikalleşme, aşırıcılık karşısında atılacak adımları ve Avrupa ülkelerinin iş birliğini görüşecek.

Zirvenin sonunda da Avrupa Merkez Bankası ile Avro Grubu'nun başkanları liderlere katılacak. Avro Zirvesi adı verilen bu oturumda AB içindeki ekonomik durum, Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliğine ilişkin görüş alışverişi yapılacak.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in zirveye katılamadıkları, Ratas'ın Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Plenkovic'in ise Slovenya Başbakanı Janez Jansa tarafından temsil edileceği bildirildi.