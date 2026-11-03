ABD seçimlerinde dikkat çeken karar: 50 eyalete 1.000 federal gözlemci gönderildi - Son Dakika
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ABD seçimlerinde dikkat çeken karar: 50 eyalete 1.000 federal gözlemci gönderildi

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ABD seçimlerinde dikkat çeken karar: 50 eyalete 1.000 federal gözlemci gönderildi
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ABD'de ara seçimler sürerken sandık güvenliği tartışmaları da gündemin merkezine yerleşti. Trump yönetimi 50 eyaletin tamamında yaklaşık 1.000 federal gözlemci görevlendirerek, seçim tarihinde benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Adalet Bakanlığı kararı seçim güvenliğini sağlama gerekçesiyle savunurken, federal yönetimin eyaletlerdeki seçim süreçlerine müdahale sınırları yeniden tartışmaya açıldı.

ABD'de Kongre'nin yeni yapısını belirleyecek ara seçimlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, seçim sürecini takip etmek üzere ülke tarihinde ilk kez 50 eyaletin tamamında yaklaşık 1.000 federal gözlemci görevlendirdi. Bakanlık, uygulamanın seçim güvenliğini ve vatandaşların oy kullanma hakkını korumayı amaçladığını açıklarken, Trump yönetiminin seçim sürecindeki federal denetimi genişletmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirmenler ise bu ölçekteki bir görevlendirmenin eyaletlerin seçim yönetimine müdahale riski taşıdığına dikkat çekiyor.

ABD TARİHİNİN EN KAPSAMLI SEÇİM İZLEME OPERASYONU

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler kapsamında yaklaşık 1.000 federal gözlemci ve denetçinin görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre operasyon, ilk kez ülkenin 50 eyaletinin tamamını kapsıyor ve kurumun tarihindeki en geniş seçim izleme çalışması niteliğini taşıyor.

Sivil Haklar Dairesi koordinasyonunda yürütülen çalışmaya Adalet Bakanlığı personelinin yanı sıra ABD savcılıkları ve Personel Yönetimi Ofisi'nden görevliler de katılıyor. Gözlemcilerin temel görevi, federal oy kullanma hakkı yasalarına uyulup uyulmadığını takip etmek ve olası ihlalleri ilgili birimlere bildirmek.

GÖZLEMCİLERİN YETKİLERİ SINIRLI

Federal gözlemcilerin görevlendirilmesi, seçim sürecindeki yetki tartışmalarını da beraberinde getirdi. Adalet Bakanlığı, gözlemcilerin federal oy hakkı yasalarına uyumu denetleyeceğini ve seçmenlerin karşılaştığı olası ihlalleri raporlayacağını bildirdi.

Ancak gözlemcilerin oy verme işlemlerini durdurma, seçmenlerin oy kullanmasına engel olma veya sandık başında doğrudan soruşturma yürütme yetkisi bulunmuyor. Bazı eyaletlerdeki yerel düzenlemeler, federal görevlilerin sandık merkezlerinin içine girmesini de sınırlandırabiliyor.

ABD seçimlerinde dikkat çeken karar: 50 eyalete 1.000 federal gözlemci gönderildi

TRUMP YÖNETİMİNİN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Trump yönetimi, geniş kapsamlı gözlemci görevlendirmesini seçim güvenliğinin sağlanması ve oy kullanma hakkının korunması gerekçesiyle savunuyor. Buna karşılık bazı eyalet yetkilileri ve seçmen hakları kuruluşları, federal görevlilerin yoğun biçimde sahada bulunmasının seçmenler üzerinde baskı oluşturabileceği ve eyaletlerin seçim yönetimine müdahale anlamına gelebileceği endişesini dile getiriyor.

Reuters'ın aktardığına göre bazı eyaletler, federal gözlemcilerin sandık merkezlerindeki yetkilerinin sınırlarını belirlemek amacıyla yerel seçim görevlilerine yeni yönergeler gönderdi. Tartışmanın odağında, federal yönetimin seçim güvenliğini denetleme yetkisi ile eyaletlerin kendi seçim süreçlerini yönetme hakkı bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GÖZLER KONGRE'DE

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi ve Senato'nun 35 sandalyesi için oy kullanılıyor. Seçim sonuçları, Başkan Donald Trump'ın önümüzdeki iki yıllık görev sürecinde Kongre'deki siyasi gücünü de belirleyecek.

Associated Press'in değerlendirmesine göre, Kongre'nin hangi partinin kontrolüne geçeceğinin kesinleşmesi bazı bölgelerdeki oy sayımları nedeniyle günler sürebilir. Özellikle posta yoluyla kullanılan oylar ve birbirine yakın sonuçlar, kesinleşme sürecini uzatabilecek faktörler arasında yer alıyor.

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