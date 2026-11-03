ABD\'de ara seçimlerde kritik saatler: Gözler hem Kongre\'nin kontrolünde hem eyaletlerde

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde milyonlarca seçmen sandık başına giderken, Kongre'deki çoğunluğun hangi partide kalacağı merak konusu oldu. 57 milyondan fazla kişinin erken oy kullandığı seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi, Senato'nun 35 sandalyesi ve 36 eyalette valilikler için yarış yaşanıyor. Ohio, Teksas, Michigan, Kaliforniya ve New York'taki kritik yarışlar da seçim gecesinin yakından izlenen başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye saatiyle gece yarısından itibaren sandıkların kapanması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin ortasında yapılan ara seçimler, ülkenin siyasi dengelerini belirleyecek önemli bir sınav niteliği taşıyor. Seçmenler, Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluğun yanı sıra eyalet yönetimleri için de tercihlerini yapıyor.

Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyalette valilik koltukları için oy kullanılıyor. Cumhuriyetçiler, halen her iki Kongre kanadında da çoğunluğu elinde bulunduruyor.

57 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ERKEN OY KULLANDI

CBS News'in Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı verilerine dayandırdığı haberine göre, seçim gününden önce 57 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı.

Seçim gününde bazı bölgelerde oy sayım makinelerindeki arızalar, hava koşulları ve seçim merkezlerine ulaşım sorunları gündeme geldi. New York'un Westchester County bölgesinde oy pusulalarını okuyan makinelerde sorun yaşanırken, Florida'da sel ve su baskınları nedeniyle 20'den fazla seçim merkezinin adresi değiştirildi.

DEMOKRATLARIN SENATO'YU ALMASI İÇİN 4 SANDALYE GEREKİYOR

Seçimin en önemli mücadele alanlarından biri Senato oldu. Cumhuriyetçiler 100 sandalyeli Senato'da 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde tutarken, Demokratlar ve onlarla birlikte hareket eden bağımsız senatörlerin toplam sandalye sayısı 47.

Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio ve Teksas gibi eyaletlerdeki yarışlar Senato'nun geleceği açısından önem taşıyor.

OHIO'DA SHERROD BROWN YENİDEN SENATO'YA DÖNMEK İSTİYOR

Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, 2024 seçimlerinde kaybettiği Senato koltuğunu geri almak için yarışıyor. Brown'ın rakibi, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Senato'dan ayrılmasının ardından bu göreve atanan Cumhuriyetçi Jon Husted.

Reuters'a göre Ohio'daki Senato yarışı, seçim döneminin en yüksek harcama yapılan mücadelelerinden biri oldu. Adayları destekleyen bağımsız siyasi grupların harcamaları 400 milyon dolara yaklaşırken, Brown kampanyası için 68 milyon dolar, Husted ise 20 milyon dolar kaynak topladı.

Yarışta hayat pahalılığı, İran savaşı ve ekonomik sorunlar seçmenlerin gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor. Ohio'da valilik için de Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy ile Demokrat Amy Acton karşı karşıya geliyor.

TEKSAS'TA DEMOKRATLARIN TARİHİ HEDEFİ

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas'ta Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'a karşı Senato koltuğu için yarışıyor. Talarico'nun kazanması, Demokratların 1994'ten bu yana eyaletteki ilk eyalet çapındaki seçim zaferi olacak.

Reuters'ın aktardığına göre Cumhuriyetçiler, Paxton'ın kampanyasını desteklemek için yüz milyonlarca dolarlık kaynak ayırdı. Elon Musk'ın da Cumhuriyetçi adaylara destek amacıyla yüksek miktarda harcama yaptığı bildirildi.

Talarico ise kampanya gelirlerinde Paxton'ın önüne geçti. Reuters'ın seçim öncesinde yayımladığı anketlerde Talarico'nun rakibinin 2 ila 8 puan önünde olduğu görülüyordu. Ancak bu ölçümler seçim sonucu anlamına gelmiyor.

MICHIGAN'DA İLK MÜSLÜMAN SENATÖR İHTİMALİ

Michigan'da Demokrat Abdul El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers arasındaki Senato yarışı da ulusal çapta dikkat çekiyor.

42 yaşındaki El-Sayed'in seçilmesi halinde ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olması mümkün. Hekim ve halk sağlığı uzmanı olan El-Sayed, kampanya boyunca Müslüman kimliği ve İsrail politikalarına ilişkin açıklamaları nedeniyle siyasi saldırıların hedefi oldu.

Abdul El-Sayed

Cumhuriyetçi aday Rogers, El-Sayed'in dış politika ve Gazze konusundaki tutumunu eleştirirken, Demokrat aday hayat pahalılığı ve sağlık hizmetleri gibi konulara ağırlık verdi. Reuters, Michigan yarışını Demokratların elindeki Senato sandalyesini Cumhuriyetçilerin kazanmayı hedeflediği önemli mücadelelerden biri olarak değerlendirdi.

KALİFORNİYA'DA VALİLİK YARIŞI: BECERRA VE HILTON KARŞI KARŞIYA

Kaliforniya'da valilik koltuğu için Demokrat Xavier Becerra ile Cumhuriyetçi Steve Hilton yarışıyor. Görev süresi sona eren Gavin Newsom'un yerine geçmek isteyen adayların kampanyalarında hayat pahalılığı, konut sorunu, akaryakıt fiyatları ve Donald Trump yönetimi öne çıkan konular oldu.

Gavin Newsom

Eski ABD Sağlık Bakanı Becerra, Kaliforniya'nın liberal politikalarını koruma mesajı verirken, eski İngiliz siyasi danışman ve Fox News sunucusu Hilton, eyalette uzun süredir devam eden Demokrat yönetimlerini eleştirdi. Hilton, konut ve eğitim maliyetlerini düşürme ve Motorlu Taşıtlar Dairesi'ni (DMV) kaldırma gibi vaatlerde bulundu.

Xavier Becerra

Associated Press'in haberine göre Becerra'nın seçilmesi halinde Kaliforniya'nın bir asırdan uzun süre sonra ilk Latin kökenli valisi olması mümkün. Hilton'un kazanması ise eyalet tarihinde göçmen kökenli bir valinin seçilmesi bakımından dikkat çekici olacak.

NEW YORK'TA HOCHUL YENİDEN SEÇİLMEK İSTİYOR

New York'ta Demokrat Vali Kathy Hochul, Cumhuriyetçi Bruce Blakeman'a karşı yeniden seçilmek için yarışıyor. Kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yaşam maliyeti, vergiler, konut ve kamu hizmetleri bulunuyor.

Kathy Hochul

New York'taki seçimlerde valilik yarışının yanı sıra Temsilciler Meclisi sandalyeleri de takip ediliyor. Özellikle Cumhuriyetçilerin elindeki bazı seçim bölgelerinde Demokratların sandalye kazanma çabası, Kongre'deki çoğunluk hesabı açısından önem taşıyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE 218 SANDALYE HESABI

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar ise 212 sandalyeye sahip. İki sandalye de boş bulunuyor. Meclis'te çoğunluğu elde etmek için 218 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kontrol edebilmesi için en az üç net sandalye kazanması gerekiyor. Kongre'nin alt kanadındaki yarışın da ülke genelindeki siyasi dengeler açısından belirleyici olması bekleniyor.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ İÇİN SİYASİ SINAV

Ara seçimler, Trump'ın başkanlığının ikinci döneminde seçmenlerin yönetimine yönelik değerlendirmesini ortaya koyacak. Demokratlar kampanyalarında hayat pahalılığı, Trump'ın kamuoyu desteği ve İran savaşını öne çıkarırken, Cumhuriyetçiler toplumsal ve kültürel konulara ağırlık verdi.

AP'nin aktardığına göre seçim kampanyalarının toplam harcamasının 11,9 milyar doları aşması bekleniyor. Böylece 2026 ara seçimleri, ABD tarihinin en yüksek maliyetli ara seçim süreci olarak öne çıkıyor.

1000 SEÇİM GÖZLEMCİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, seçim güvenliğini izlemek amacıyla yaklaşık 1000 gözlemciyi ülke genelindeki 50 eyalette görevlendirdi. Bakanlık, çalışmayı tarihindeki en geniş kapsamlı seçim izleme faaliyeti olarak nitelendirdi.

Seçim sürecinde federal yönetimin eyaletlerin seçim uygulamalarına müdahale ettiği yönündeki tartışmalar da gündeme geldi. Bazı girişimler mahkemeler tarafından durdurulurken, özellikle posta yoluyla kullanılan oyların geçerliliği ve seçmen kayıtları konusunda hukuki mücadele yaşandı.

ABD'DE SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

ABD'de oy verme saatleri eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye saatiyle gece yarısından sonra önemli eyaletlerde sandıklar kapanmaya başlayacak.

03.30: Ohio'da sandıklar kapanacak.

04.00: Michigan ve Teksas'ın büyük bölümünde oy verme işlemi sona erecek.

05.00: New York'ta sandıklar kapanacak. Michigan ve Teksas'taki son oy verme noktaları da bu saatte kapanacak.

07.00: Kaliforniya'da sandıklar kapanacak.

AP'nin seçim takvimine göre Ohio'da oy sayımının önceki seçimlerde görece hızlı ilerlediği, Michigan'da ise sonuçların daha geç netleşebildiği görülüyor. Kaliforniya'da posta yoluyla kullanılan oyların önemli bölümü seçim gecesi sayılmadığından, eyaletteki yarışların kesinleşmesi günler sürebiliyor.

Alaska'daki son sandıklar ise Türkiye saatiyle 08.00 civarında kapanacak. Sıralamalı tercih sistemi ve posta oyları nedeniyle eyaletteki Senato yarışının nihai sonucunun 18 Kasım'a kadar uzayabileceği bildiriliyor.

Seçim sonuçları, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağını ve Trump yönetiminin önümüzdeki iki yıllık siyasi hareket alanını belirleyecek.