Abdi İpekçi 47. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Abdi İpekçi 47. Yılında Anıldı

Abdi İpekçi 47. Yılında Anıldı
01.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdi İpekçi, mezarı ve anıtı önünde düzenlenen törenlerle anıldı, gazetecilik değerleri vurgulandı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 47 yıl önce hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, önce Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında ardından da Nişantaşı'nda bulunan Abdi İpekçi Anıtı'nın önünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Abdi İpekçi için Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen anma töreni saat 11.00'de başladı. Törene, Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Tuncay Bengin, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Köşe yazarı Sedat Ergin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.

'KEŞKE BİZ CANI ALINANLAR DA BİRLİK OLUP O DİRAYETİ GÖSTEREBİLSEK'

Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, "Can alanlar, şiddetten yana her türlü etkinliği yapanlar kadar keşke biz canı alınanlar da birlik olup o dirayeti gösterebilsek. Onların aralarındaki dayanışma kadar dayanışmayı somut adımlar atabilecek düzeyde gösterebilsek" dedi.

'DAİMİ GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZ ABDİ İPEKÇİ'Yİ ANMAK İÇİN YİNE BURADAYIZ'

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Her şeyin hafızasının 30 saniye olduğu, her şeyin kaydırıldığı bir dünyada 47 yıldır Abdi Bey'i anıyor olmak; bu hem Abdi Bey'in değeri açısından hem de bu mesleğin son kalan kuşağının ne kadar vefalı olduğunu görmek açısından son derece kıymetli. Türkiye'de katillerin magazin aracı haline gelmemesi gerekiyor. 2025 bu anlamda kötü geçti. Medya açısından başarısız bir seneydi. Ama şunu söylemekte fayda var: Bir gün burada ne zaman ki iletişim, hukuk, tıp fakültesi öğrencilerini göreceğiz. Onlar hiç görmedikleri aynı dönemde yaşamadıkları Abdi Bey'in Türk medyasına neler kattığını öğrenecekler ve o zaman çok daha iyi bir hayatımız olacak. Ama biz en azından iki kuşak arasında köprü olabilir miyiz diye bakacağız. Daimi genel yayın yönetmenimiz Abdi İpekçi'yi anmak için yine buradayız" diye konuştu.

'ABDİ İPEKÇİ TÜRK BASINININ EN ÖNEMLİ TEMEL TAŞLARINDAN BİRİSİYDİ'

Milliyet Gazetesi köşe yazar Abbas Güçlü, "Abdi İpekçi Türk basınının en önemli temel taşlarından birisiydi. Çağdaş basının oluşmasında, bir dönüşüm aşamasında çok önemli görevler üstlenen bir isimdi. Gazetecilere moral ve motivasyon sağlayan ve objektif gazeteciliğin, evrensel gazeteciliğin ne olduğunu çok çok iyi anlatan bir isimdi. Bugün Abdi İpekçi yaşıyor olsaydı bugünün Türkiye'sini nasıl yorumlardı? Ne yapardı? Onu çok çok merak edenlere şunu söylemek isterdim; her şeyden önce barış derdi. Barışın sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli olduğunu her zaman vurgulardı. Gazeteciliği bir meslek olarak seçip bunun da onurlu bir meslek olduğunu hepimize örnek olarak gösterdi. İleride bir gazeteci nasıl olunması diye bir soru sorulduğu zaman işte Abdi İpekçi ekolü denir, Abdi İpekçi tarzı denir, Abdi İpekçi gibi tarafsız ve özgür olmak denir. Kısa sürede çok büyük işler başardı" dedi.

'BÜTÜN GENÇ ARKADAŞLARIMIZA TAVSİYEMİZ ABDİ BEY'İN GAZETECİLİĞİNİ İYİ ÖĞRENSİNLER'

Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Tunca Bengin, "Biz her sene Abdi Bey'i anmaya buraya geliyoruz. Fakat üzücü olan şu; tabii hala aydınlanmamış bir cinayetten, katliamdan söz ediyoruz. Abdi Bey, Türk basın camiasının en önemli ismiydi. Halen bulunmamış olması çok acı bir durum. Abdi Bey dendiği zaman Türk medyasının en önemli kutup yıldızıydı, kilit taşıydı. Hepimiz gazeteciliği kendisinden öğrendik. Halen de onun ilkelerini yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün genç arkadaşlarımıza da özellikle tavsiyemiz, temennimiz Abdi Bey'i iyi okusunlar. Gerçekten Abdi Bey'in gazeteciliğini iyi öğrensinler. Gazeteciliğin ne demek olduğunu o zaman çok daha iyi anlayacaklardır" ifadelerini kulandı.

ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Nişantaşı'nda Abdi İpekçi'nin saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği noktada bulunan Abdi İpekçi Anıtı'nın önünde de anma töreni gerçekleştirildi. Törene; Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya ve gazeteciler ile İpekçi'nin sevenleri katıldı. Törene katılanlar Abdi İpekçi Anıtı'na karanfil bırakıldı.

'ONUN KALEMİNDE NEFRETE YER YOKTU'

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, "Onun kaleminde nefrete yer yoktu, diyalog içerisindeydi ve toplumda çok sesliliği savunan bir isimdi. Milliyet gazetesindeki köşesinin adı 'Durum'du. O Türkiye'nin durumunu yazılarıyla yayınlarken bir yandan da gazeteciliğin durumunu hiçe sayanlarla mücadele etti. Abdi başkanımıza, aslında halkın haber alma hakkına sıkılan bu kurşun elbette unutulmayacak. Ancak biz o kurşundan daha güçlü itirazları olan gazetecileriz. Yaşasın basın özgürlüğü diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Abdi İpekçi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdi İpekçi 47. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
ABD’de federal hükümet kısmi olarak kapandı ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu

15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:19
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:20:47. #7.11#
SON DAKİKA: Abdi İpekçi 47. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.