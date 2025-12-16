Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti - Son Dakika
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
16.12.2025 10:18
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Adana'da 19 yaşındaki gencin, eski kız arkadaşının yeni sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, polis baskınında kaçmaya çalışırken atladığı alt kattaki dairenin balkonunda yakalanırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşını rahatsız ettiği öne sürülen 19 yaşındaki Murat İnanmaz, genç kadının yeni sevgilisi tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİYİ ARAMA TARTIŞMAYI BAŞLATTI

Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, Murat İnanmaz (19) eski kız arkadaşı Y.S.'yi (19) cep telefonuyla arayarak rahatsız etti. Y.S., durumu yeni sevgilisi A.B.'ye (19) anlattı. Bunun üzerine A.B., Murat İnanmaz ile görüşmek istediğini Y.S.'ye söyledi. Y.S., İnanmaz'a konum atarak konuşmak için yanına çağırdı. Atılan konuma gelen İnanmaz, Y.S. ile birlikte A.B.'nin kendisini beklediğini fark etti.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

YENİ SEVGİLİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin (18) şüpheli A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

KATİL KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ALT KATTAKİ DAİREYE ATLADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülenirken şüpheli atladığı dairede kıskıvrak yakalandı. A.B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç. de gözaltına alındı.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM, PİŞMANIM"

Şüpheli A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği, Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

