Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

18.11.2025 10:01  Güncelleme: 10:18
Adana'da evli kardeşini başka bir şahısla basan ağabey cinayet işledi. Yasak aşk yaşayan ikiliyi evde uygunsuz halde basan ağabey, iç çamaşırıyla kaçmaya çalışan Baran B.'yi sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Adana'da kardeşi ve aşığını evde uygunsuz halde basan ağabey, tartışmada 23 yaşındaki kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

AĞABEY UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Seyhan Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE KAÇTI

Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı kişiyi iç çamaşırıyla kaçarken öldürdü

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİ İLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce 'sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, Cinayet

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • orhan yıldırım:
    Kıza gün doğdu şimdi kocasıda abiside ceza evinde bu sefer başkası ile beraber olacak rahat rahat 95 1 Yanıtla
    Ea123123.:
    olan abiye oldu 56 1
  • Xalo Osman:
    Böyle bir durumda hangi erkek olursa aynısını yapardı, adama ceza verilmemesi lazım 46 6 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Gerçek Adanalının ismi Baran olmaz ! 18 3 Yanıtla
    buhaltii:
    Kürt yiğit işte 1 2
  • Apple User:
    amdana ahh ahhh 14 1 Yanıtla
  • wpjcmfm8h9:
    Abi gitsin kendi işine gücüne baksın 4 4 Yanıtla
    
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.