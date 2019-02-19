Adana Merkezli 11 İlde Dev Operasyon: 146 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Adana merkezli 11 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı - Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendiADANA - Adana merkezli 11 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasadışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.
Adana
merkezli 11 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı
- Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi
ADANA - Adana merkezli 11 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasadışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak
, Konya
, Antalya
, Gaziantep
, İzmir
, Çanakkale
, İstanbul
, Konya, Aydın
, Mersin
ve Adıyaman
illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:22 Kaynak: İHA
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