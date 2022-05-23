Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

23.05.2022 10:07

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak son 4 ayda farklı şehirlerde ikamet eden 19 kişiyi 6 milyon 175 bin lira dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 46 zanlıya yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Niğde, Muğla, Siirt, Trabzon ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 46 şüpheli yakalanarak Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dolandırıcılar birbirini de dolandırmış

Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden Hasan A. ve Ali D'nin Konya'da yaşayan Şükran M'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttığı ve banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kişilere para aktarıldığı yalanını söyleyerek korkutup 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen zanlılar İsa B, Abdullah A, Ahmet Ç. ve Ahmet K'nin 600 bin lira ile Niğde'de yakalandığı öğrenildi.

Paranın 400 bin lirasını alarak diğer şebeke üyeleriyle paylaşmayıp Antalya'da eğlence mekanlarında harcadıkları öne sürülen şüphelilerden Hakan K'nin İstanbul'da Tuncay Ç'nin de Eskişehir'de yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, Ali D'nin Mersin'de ikamet eden yabancı uyruklu bir kadını da benzer yöntemle kandırdığı, daha sonra iş birliği yaptığı Halil D'nin kadının evine giderek yaklaşık 300 bin liralık ziynet eşyasını aldığı ve bunları Ali D. ile paylaşmadan kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 6 vatandaşın da 1 milyon 175 bin lira dolandırılmasını önlediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 16'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 30'u "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Hasan A, Ali D, İsa B, Abdullah A, Ahmet Ç, Ahmet K, Hakan K ve Tuncay Ç'nin de aralarında olduğu 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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