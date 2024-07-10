Adnan Oktar\'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar\'ı görünce kendini tutamadı

Hukuk

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Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle ilgili Yargıtay kararını verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 550 sayfalık gerekçeli kararla Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN HAPSİ İSTENİYORDU

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022'de kararını açıklamıştı. Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle cezalandırmıştı. Yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.

DURUŞMADA DİKKAT ÇEKEN DİYALOGLAR

SEGBİS ile bağlanan Adnan Oktar ile tutuklu sanıklar arasındaki duruşma öncesi diyalog dikkat çekti. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Oktar'ın oldukça neşeli olduğu görülürken davada tutuklu yargılanan kadın sanıklar Oktar'a övgüler dizdi.

Oktar ile kadın sanıklar arasında gerçekleşen diyalog şöyle oldu:

Oktar: Nasılsınız?

Sanıklar: Aşkım sen nasılsın?

Oktar: Çok iyiyim bir tanem.

Sanıklar: Maşallah. Canımın içi bir tanem çok güzel görünüyorsunuz.

Oktar: Efsane bir görüntü.

Sanık: Aşkım giderek gençleşiyorsun. Pırıl pırılsın.

Oktar: Maşallah!

Sanık: En son görüştüğümüzden beri görüntün, hissettiklerin her gece rüyamda.

Sanık: Geçen seferki ifaden manşet olmuş her yerde. Hayranlıkla seyrediyorum seni, müthiş bir zevksiniz maşallah.

Oktar: Çakı gibiyim 20 yaşında neysem şu anda da öyleyim. Benimle uğraşanlar torunum yaşındalar ama dedem gibi görünüyorlar.

ÖRGÜT ELEBAŞILARINA AĞIR CEZA

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti. Sanıklardan 106'sını "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırmıştı.

16 SANIK ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uyguladığı 16 sanığa ise çeşitli hapis cezaları, 67 sanığa da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası vermişti. Mahkeme ayrıca, sanık Mert Sucu'yu "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırmıştı. 3 sanığın dosyası ise ayrılmıştı. İstinaf, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmuştu.