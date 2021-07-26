Afganistan: Birleşmiş Milletler ülkede bu yıl sivil kayıpların rekor sayılara ulaştığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da artan şiddet olaylarında ölen veya yaralanan sivillerin sayısının bu yılın ilk yarısında rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

BM'nin yeni raporuna göre, ülkede bu yıl şimdiye kadar 1.600'den fazla sivil hayatını kaybetti. Bu, geçen yılın bu zamanına göre yüzde 47'lik bir artış.

BM, can kayıplarının daha da artabileceği konusunda uyarıyor.

Afgan hükümet güçleri, şu anda ülkenin yaklaşık yarısını kontrol eden Taliban'a karşı savaşıyor.

ABD ve NATO, yaklaşık 20 yıl süren varlıklarından sonra ülkeden çoğunlukla çekildi.

Mayıs ve Haziran aylarındaki kayıplar, BM'nin 2009'da rakamları kaydetmeye başlamasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

BM raporuna göre, sivil kayıpların yüzde 64'ünden hükümet karşıtı güçler sorumlu. Sivil kayıpların yüzde 25'ine ise hükümet yanlısı güçler neden oldu. Kayıpların yüzde 11'inin çapraz ateş sırasında meydana geldiği belirtiliyor. Tüm kayıpların yüzde 32'si çocuktu.

BM'nin Afganistan özel elçisi Deborah Lyons, her iki tarafı da "çatışmanın acımasız ve ürpertici gidişatına dikkat etmeye" çağırdı.

BM açıklamasında, "Rapor, artan şiddet durdurulmazsa, bu yıl benzeri görülmemiş sayıda Afgan sivilin hayatını kaybedeceğine ve yaralanacağına dair açık bir uyarı" dedi.

2001'de ABD liderliğindeki Afganistan'ın işgaliyle Taliban iktidardan devrildi.

Bu yıl ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan güçlerinin Eylül ayına kadar ülkeden çekileceğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Taliban güçlerine karşı savaşan orduya hava desteği vermeye 31 Ağustos'a kadar

Ancak General McKenzie, bu tarihten sonra hava saldırılarının devam edip etmeyeceğini söylemedi.

Son dönemde ülkenin ikinci büyük kenti olan Kandahar'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'ın ABD'nin asker çekmeyi tamamlamasının ardından başkent Kabil'e yönelmesinden endişe ediliyor.

Geçen hafta ABD güçleri, Kandahar şehrine doğru ilerleyen Taliban güçlerine karşı hava saldırısı düzenledi.

Taliban, son aylardaki saldırılarıyla çok sayıda yerleşim yerini ve ülkenin sınır geçişlerinin bir bölümünü kontrolüne geçirdi.

Taliban, Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran ile olan sınırının büyük bölümleri de dahil olmak üzere yüzde 90'ını kontrol altına aldığını iddia ediyor. Ancak Afgan hükümeti, Taliban'ın bu iddiasını reddediyor.

Afgan yetkililer, Taliban'ın şehirleri ele geçirmesini durdurmak için Cumartesi günü ülkenin çoğu yerinde bir ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.