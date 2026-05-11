Ağrı’da SMA hastası Kerem için destek seferberliği başlatıldı

Ağrı’da henüz 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Kerem Beritan Özcan için destek çağrısı yapıldı. Merkez Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda kamu kurumları, akademisyenler ve basın mensupları ortak hareket etme kararı aldı. Toplantıda, Kerem’in tedavi sürecinin daha fazla kişiye duyurulması ve yardım kampanyasının büyütülmesi amacıyla komisyon oluşturuldu.

“BU MESELE ARTIK HEPİMİZİN MESELESİ”

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan, okul müdürleri ve kentte görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, SMA hastası Kerem’in yaşam mücadelesinin yalnızca ailesinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kerem’in babası Cemal Özcan’ın Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığını belirten Kökrek, “Bugün burada bir fikir alışverişi yapmak ve bir yol haritası belirlemek için toplandık. Her ne kadar bizim personelimizin evladı olsa da bu mesele artık hepimizin meselesidir. Bazen bir çocuğun hayatına umut olmak için sadece bir haber, bir çağrı ya da bir farkındalık çalışması yeterli olabilir” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kökrek, Kerem’in tedavi sürecinde umut olmak adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

“AĞRI, KEREM’E SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA”

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Akif Arslan ise Ağrı’da Kerem için yeterli toplumsal farkındalığın oluşmadığını ifade etti. SMA tedavisinin Türkiye’de uygulanamadığını ve yurt dışında yapılacak tedavi için yaklaşık 86 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Arslan, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Arslan, “Aslında mesele rakamların büyüklüğü değil, birlik olabilmek. Birçok şehir kendi evladına sahip çıkıyor. Ağrı’nın da Kerem için tek yürek olması gerekiyor” dedi. Kerem’in ailesinin büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu belirten Arslan, annenin kendisini arayarak yaşadığı acıyı anlattığını ifade etti.

“Bir hafta önce annesi beni aradı ve ‘Kerem diyor ki dayım neden benden vazgeçti?’ dedi. Bu söz insanın yüreğini paramparça ediyor” diyen Arslan, annenin okuma yazma bilmediğini, babanın ise engelli olduğunu belirterek ailenin tek isteğinin çocuklarını yaşatabilmek olduğunu söyledi. Ayrıca ailenin daha önce aynı hastalıktan bir çocuklarını kaybettiğini hatırlatan Arslan, ikinci kez aynı acının yaşanmaması için destek çağrısında bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan anne Barika Özcan ise gözyaşları içerisinde yardım istedi. Oğlunun her geçen gün gözlerinin önünde eriyip gittiğini söyleyen anne Özcan, yaklaşık 35 gün hastanede kaldıklarını anlattı.

“Ben Kerem’in annesiyim. Çaresiz bir anne olarak bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Allah rızası için artık Kerem’in sesini duyun. Kerem günbegün gözümün önünde eriyip gidiyor. Her kan alınışında vücudu mosmor oluyor, benim de yüreğim parçalanıyor” ifadelerini kullanan anne Özcan, oğlunun yaşaması için destek beklediklerini dile getirdi.

Valilik onayıyla başlatılan kampanyada şu ana kadar hedeflenen yaklaşık 86 milyon liranın yalnızca yüzde 21’inin toplanabildiği öğrenildi. Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında; Prof. Dr. Akif Arslan, okul müdürleri ve basın mensuplarından oluşan bir komisyon kurulduğu açıklandı. Komisyonun, Kerem’in tedavisine destek amacıyla farkındalık çalışmaları yürüteceği ve yardım kampanyasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.

Haber: Servet Arslan