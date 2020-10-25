AK Parti Çankaya 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İnşallah bu doğal gaz rezervimiz hem bizi masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelemizde bize çok büyük bir avantaj sağlayacak." dedi.

Şahin, Anıtpark'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak yapılan AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her türlü inanç, görüş, düşünce ve yaşam tarzındaki insanlarla daha da geliştirerek büyüteceklerini, ortak aklı ve yönetişim kavramını daha fazla öne çıkaracaklarını belirtti.

Şahin, AK Parti ile birlikte kadınların sosyal hayatta çok daha güçlü bir özne olarak potansiyellerini topluma ve ülkeye sunabildiklerini ifade etti.

AK Parti iktidarında, savunma sanayisinde yerlilik oranının 70'lere ulaştığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Artık kendi tankını, kendi piyade tüfeğini, kendi helikopterini, İHA'sını ve SİHA'sını üreten bir ülke konumundayız. İnşallah kısa bir zaman içerisinde kendi hava savunma sistemini oluşturan, kuran ve üreten bir ülke haline geleceğiz. İşte birilerinin rahatsızlığının nedeni bu. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ve kendi ayakları üstünde daha güçlü bir şekilde durdukça ülkemize dönük oyunlar, provokasyonlar ve saldırlar da artıyor. Biz bir yandan bu hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da bu saldırılarla mücadele etmek durumundayız."

"Cumhurbaşkanımız yeni müjdeleri bizlerle paylaşacak"

Şahin, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Artık enerji alanında da daha rekabetçi, dışa bağımlılığı daha düşük bir ülke konumundayız. Bu manada artık elimiz daha da güçlü, inşallah bu doğalgaz rezervimiz hem bizi masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelemizde bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Sondaj gemilerimiz Karadeniz'de ve Akdeniz'de arama faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnanıyoruz ki çok kısa zamanda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni müjdeleri bizlerle paylaşacak." dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne ilişkin eleştirilere değinen Şahin, salgın döneminde bu yatırımın doğruluğunun daha iyi anlaşıldığını, mücadelede büyük avantajlar sağladığını söyledi.

"Cumhuriyetin 100. yılında bu hizmeti kazandırmış olacağız"

Şahin, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi"ne ilişkin de "İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'nın tarihi kimliğine uygun olarak, yeşili, doğayı, tarihi muhafaza ederek, tescilli binaları ve tarihi ağaçları muhafaza ederek Ankara'nın ve Çankaya'nın turizmine bu hizmeti kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Şahin, Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi'ne yönelik baskınına dair, "Aslında çiğnedikleri yalnızca o aziz mabedin halıları değildi, bütün insanlık değerlerini çiğnediler, bütün medeniyet değerlerini çiğnediler. Ben buradan bir kez daha bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözleri ile Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin Şahin, "Bugün Batı dünyası ve Avrupa büyük buhranın içerisinde. Bu gidiş iyi gidiş değil. Yabancılara saldırarak, İslam'a saldırarak ve Türkler'e saldırarak büyük bir düşmanlık sergiliyorlar. Ancak bunun bedelini ağır şekilde ödeyeceklerini hiç düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Rekorlarımızı geçmenin mücadelesini veriyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'da burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en dinamik, en üretken ve en yenilikçi insanlarını bünyesinde barındırdığını belirtti.

Kendini sürekli güncelleyen AK Parti'nin mensuplarının bundan sonra da daha atak, daha çalışkan ve daha bilinçli olmak durumunda olduklarını vurgulayan Arslan, "AK Parti olarak, 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Her geçen gün çıtayı daha da yukarı çıkarıyor, kendi rekorlarımızı geçmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Arslan, AK Parti'nin milletin refahını merkeze koyan bir siyaset anlayışıyla, dev projelere, dev yatırımlara ve kapsamlı reformlara önümüzdeki dönemde de aynen devam edeceğini bildirdi.

"Müslümanlara saldırılar artıyor"

Ekonomik kriz, koronavirüs salgınının açtığı zararlar arttıkça özellikle Batı ülkelerinde İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve mülteci karşıtlığının yükseldiğinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Dünyada çatışma içinde olmayan bölge neredeyse yok.

Zulümler, istikrarsızlıklar, krizler, huzursuzluklar gün geçtikçe katlanıyor.

Avrupa Birliği varoluş gerekçelerini yitirdi, gün geçtikçe kan kaybediyor.

Fransa'da koronavirüs her geçen gün önlenemez boyutlara ulaştıkça camilere, Müslümanlara saldırılar artıyor. Macron, kendi ülkesinde toplumsal barışı nasıl sağlayacağı üzerine kafa yormak yerine, bir yandan İslam'a ayar vermekten dem vuruyor bir yandan Türkiye'ye olur olmaz tehditler savuruyor."

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna, ilçe başkanları ve delegeler de katıldı.