AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; - Son Dakika

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

07.10.2020 18:27
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;, System.String[]

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un havaalanı talebinin vazgeçilmezleri, demiryolunun ise öncelikleri olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un havaalanı talebinin vazgeçilmezleri, demiryolunun ise öncelikleri olduğunu söyledi.

Milletvekili Erol Kavuncu, katıldığı bir programda Çorum ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çorum'daki bütün paydaşlarla havaalanı talebinin dillendirildiğini kaydeden Kavuncu, "Havalimanını rakamlarla konuşmamız gerekirse AK Parti iktidarından önce 24 havaalanı var. AK Parti bunu 56'ya çıkarıyor. Yaklaşık 2 katından daha fazla. 30 milyon yolcu taşınırken 18 yılda bu sayı 210 milyona çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın ve eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ifadesi ile 'Havayolu halkın yolu olmuştur.' Yani 24'ten 56'ya çıkmıştır ve Türkiye bu hızla giderse zaten 10-15 yıl içerisinde Türkiye'de havaalanı olmayan tek bir il kalmayacak. Çorum ekonomisiyle, sanayisi ve coğrafi konumuyla, Anadolu Kaplanı halkıyla havaalanını hak ettiğini düşünüyoruz. Havaalanı Çorum'un öncelikleri arasındadır. Şu anda da halkımızın da kamuoyumuzun da gündemindedir. Siyasilerimizin, biz milletvekillerinin de gündemindedir. Zaten geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde son Ulaştırma Bakanımız görevden alınmadan kısa bir süre önce Çorum'a gelmişti. 90'lı yıllarda başlanıp da o dönemde projesi iptal edilen bu havaalanı projesini, Bu yasama yılından itibaren milletvekillerimizle, Çorum'daki bütün paydaşlarımızla birlikte havaalanı talebimizi dillendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın da bunu bu talebimize olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Çorum'un havaalanı talebinin yanında hızlı tren ve yük treni talebinin de bulunduğunu hatırlatan Kavuncu, "Çift hatlı hızlı tren ve yük treni". Yani bunu talep ederken biz sanayi ürünleri ile diğer tekstil ürünleri ile makine sanayi ile Türkiye'de veya dünyada rekabet edebilmemiz için bu üretimlerdeki en önemli girdilerden bir tanesi ulaşımdır. Ulaşım girdileridir, nakliye girdileridir, lojistik girdilerdir. Dolayısıyla biz şu anda şöyle bir slogan geliştirdik "Havayolu vazgeçilmezimiz, demiryolu önceliğimiz." Ankara'dan Samsun'a gidecek ve şu anda Kırıkkale Çelikli civarında da güneye giden hatta bağlanacak olan demiryolu yolumuz Samsun limanına 296 kilometre civarında ve 3 yıl önce karar verildi. Bu sene proje ihalesi yapıldı. Yani Kırıkkale Çelikli'den yola çıkan tren Sungurlu, Çorum, Merzifon, Havza ve Samsun'a ulaşacak. Nerede viyadük olacak, nerede tünel, nerede istasyon olacak bunun projesi bitmek üzere. Bu bizim Çorum olarak Çorumlular olarak bütün siyasilerimiz, sadece Çorum değil Amasya siyasilerimiz bütün paydaşlarımız, milletvekillerimiz, Samsun ve Karadeniz milletvekillerimizle birlikte Çorum'u Samsun'u Ankara'yı Türkiye ile buluşturacağız. Yeni yeniden büyük Türkiye'de üzerine düşen sorumluluğu ekonomik alanda da yerine getirmek için bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

'Her şeyimizle can Azerbaycan'ın yanındayız'

Azerbaycan- Ermenistan savaşını değerlendiren Kavuncu, "Ermenistan hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde hakiki bir devlet olamamış, hep birilerinin kuklası ve maşası olmuş, Osmanlı Devleti döneminde de millet-i sadıka kabul ettiğimiz Ermeniler, Osmanlı'yı tabiri caizse sırtından hançerlemiştir. Son dönemde de dost, kardeş, can Azerbaycan'da özellikle Hocalı'da ve Karabağ'da katliamlar yapmıştır. En son sivil yerleşim alanlarını bombalayarak yeniden tacizde bulunması neticesinde böyle bir olay meydana geldi. Biz de Türkiye olarak, millet olarak topyekün, yani "iki millet tek devlet" düsturuyla en başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla, her şeyimizle can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; - Son Dakika


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