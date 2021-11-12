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AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

12.11.2021 16:59
AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Nevşehir'de çeşitli etkinlik ve ziyaretler bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Nevşehir'de çeşitli etkinlik ve ziyaretler bulundu.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avcı beraberindeki heyet ile Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ve 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geçen Nabi Avcı, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Ağaç Dikimi Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını, sağlık, afiyet ve kolaylıkla geçmesini diledi.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih eden öğrencileri tebrik eden Avcı, şunları kaydetti:

"Mezun olduğunuzda sadece bir üniversiteden mezun olmayacaksınız. Hatta dört üniversitede eğitim görmüş gibi olacaksınız. İlki Kapadokya'nın kültürel mirası üzerinde yaşamanın sağlayacağı kazanımlardır. Anadolu'nun mayası Hünkar'ın gölgesinde elde edilecek mazhariyetlere ilaveten, kardeş okul Kapadokya Üniversitesinden kazanacağınız bilgi ve tecrübeler olacak. Akran öğrenmesiyle Kapadokya Üniversitesinden ve öğrenci çevrelerinden de istifade edebileceksiniz."

Daha önceden teşrik-i mesaide bulundukları Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in nazik davetiyle akademik açılış törenine icabet ettiklerini ayrıca 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı döneminde üniversitenin isminin tescillenmesinde kendilerinin de imzasının olduğunu hatırlatan Avcı, değişen dünya ve içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sebebiyle eğitim başta olmak üzere hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, olamayabileceğini anlattı.

Nabi Avcı, yeni eğitim ortamları, eğitim stratejileri ve öğrenme modelleri ile daha önceden teorik olarak konuşulan hususların değiştiğini, daha da farklı bir hüviyete kavuşabileceğini belirtti.

Avcı, 35 yıl önce Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı'nda "Enformasyon Teknolojileri ve Eğitim Stratejilerine Etkisi" konuşulurken İngiliz heyetinin sundukları rapor için aynı gıda ve ilaçlarda olduğu gibi geçerlilik tarihi koyduklarını aktardı.

Teknolojinin hızlı bir ivmeyle ilerlemesi, eğitim ile ilgili stratejilerde uzun yıllar geçerli olamayacağını belirten Avcı, Türkiye'de üniversite eğitiminin 4 yıla sabitlendiğini, okul bitene kadar başlangıçtaki bilgilerin demode kalabildiğini, ilerleyen zamanlarda gençlere bu durumu anlatmakta güçlükler yaşanabileceğine değindi.

Artık, dünyada özellikle yaşlanan nüfusuyla Almanya'da "Meslek Değişimi Bilimi"nin revaçta olduğunu paylaşan Nabi Avcı, mesleği icra ederken bile bazı branşların teknoloji karşısında önemini yitirdiğini ifade etti.

Öğrencilere bu durumlara karşı temkinli ve tedbirli olmalarını hatırlatan Avcı, önceliği ana dilleri Türkçeyi iyi öğrenmeye vermeleri gerektiğini vurguladı.

Doğru okuma, doğru konuşma, doğru dinlemenin hem mesleki hem de içtimai hayatta hep karşılarına çıkacağını belirten Avcı, Türkçeyi iyi kullanabilmek için aynı bir sporcu gibi düzenli antrenman yapmalarının önemine değindi. Nabi Avcı, zihnin çalışması için de vücutta yer alan diğer kasları çalıştırma prensiplerinin geçerli olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada 200 karaktere sığdırılan okuma ve yazma becerisinin zihni körelttiğini anlatan Avcı, 3-5 sayfa kitap okurken, televizyonda birini dinlerken bile zorluk çekildiğini aktardı.

Kitap tavsiyesinde de bulunan Avcı, akademisyenlere Amin Maalouf'un "29 Numaralı Koltuğun Hikayesi" kitabını, öğrencilere ise Oğuz Atay'ın hocası Mustafa İnan'ı anlattığı "Bir Bilim Adamının Romanı" adlı kitapları tavsiye etti.

Konuşmanın ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenleri için cübbe giydirme töreni, diş hekimliği öğrencileri için önlük giydirme töreni gerçekleşti.

Törenlerin ardından üniversite yerleşkesinde yapılan Kızılay Butik Şubesini ve Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarı'nı beraberindeki heyet ile açan Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, hayırlı olsun dilekleriyle üniversiteden ayrıldı.

AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Avcı, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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