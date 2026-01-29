Akçakoca'da Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Vuruldu - Son Dakika
Akçakoca'da Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Vuruldu

Akçakoca\'da Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Vuruldu
29.01.2026 19:19
Akçakoca\'da Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Vuruldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Hakan Şahin tartışma sonrası av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Şahin, evdeki tartışma sonucunda av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

ARKADAŞINI EVDE AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen şüpheli, ağabeyinin bakıcılık yaptığı evde bulunan Hakan Şahin'in yanına geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, evde bulunan av tüfeği ile Hakan Şahin'i vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içerisinde buldukları Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

