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Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste - Son Dakika

Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste

10.07.2021 14:17

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuya ait 18 eğitim kampı ve sosyal tesis özelleştirme kapsamına girdi. Çoğu Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan yapılar idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek. Söz konusu kamu alanları Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş'ta bulunuyor.

Kamu kurumlarının Türkiye'nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesislerinin bulunduğu yüzlerce dönüm arazi ve binlerce metrekare kapalı alan 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi'ne devredildi.

Özelleştirme kapsamına alınan kamp ve tesislerin çoğu Ege ve Akdeniz kıyılarında. Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Ekli listede yer alan taşınmazların ve üzerlerinde bulunan yapıların (varlıkların);

1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Varlıkların satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi, gelir otaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kat/arsa karşılığı inşaat yaptırma yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme İşlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

İŞTE O TESİSLER

  • Antalya Manavgat Çolaklı-Ankara Üniversitesi
  • Antalya Manavgat Çolaklı- Jandarma Genel Komutanlığı
  • Didim Altınkum-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Kuşadası -SGK
  • Edremit -TCDD
  • Karacabey-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Karacabey-Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Gökçeada-Adalet Bakanlığı
  • Çanakkale-Orman Genel Müdürlüğü
  • Beşiktaş Boğaz İstanbul -SGK
  • Seferihisar-Karayolları Genel Müdürlüğü
  • İzmir Menderes-DSİ
  • Seferihisar-Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Kandıra-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Muğla Ula-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Ordu Perşembe-Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Tekirdağ-Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Marmaris-Hazine ve Maliye Bakanlığı
Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı
Çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına alındı
Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste

Seferihisar, Manavgat, Akdeniz, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste - Son Dakika Ekonomi


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