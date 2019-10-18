Son Dakika Haberleri: Aksa, okullardaki enerji eğitimlerine devam ediyor
Son Dakika Ekonomi Aksa, okullardaki enerji eğitimlerine devam ediyor

Aksa, okullardaki enerji eğitimlerine devam ediyor

1 saat önce

Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketleri, sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe ve köylerdeki ortaokullarda enerji eğitimleri vermeye devam ediyor.

Aksa, okullardaki enerji eğitimlerine devam ediyor, System.String[]

Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketleri, sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe ve köylerdeki ortaokullarda enerji eğitimleri vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, martta başlattığı projeyle bugüne kadar 15 ilde binden fazla öğrenciye enerji eğitimi veren "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, eylülde Tokat, Amasya, Giresun ve Ordu'daki öğrencilere, ekimde ise Zonguldak, Düzce ve Bolu'daki ortaokul öğrencilerine enerji eğitimleri verdi.

Ekip, Aksa'ya özel olarak geliştirilen enerji temalı bir matematik oyunu ve çeşitli deneylerden oluşan eğitici etkinliklerin yanı sıra enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı ve temiz enerji kavramı gibi konu başlıklarıyla öğrencilere ders veriyor.

Etkinlik sonunda proje için hazırlanan enerji ansiklopedisi ve çeşitli kırtasiye malzemeleri öğrencilere armağan edilerek çocukların eğitim ihtiyaçlarına katkı sağlanıyor.

Enerjimiz Yarınlara ekibi, söz konusu iller dışında şimdiye kadar Balıkesir, Çanakkale, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ, Van ve Ağrı'da enerji eğitimleri gerçekleştirdi.

Aksa, yıl sonuna kadar 2 bin çocuğun enerji eğitiminden faydalanmasını planlıyor.

Aksa Enerji, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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