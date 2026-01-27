Aksaray'da Arazi Cinayeti Davasında Kavga - Son Dakika
Aksaray'da Arazi Cinayeti Davasında Kavga

27.01.2026 22:14
Aksaray Adliyesi önünde taraflar arasında çıkan kavgada 4 yaralı, 12 gözaltı yaşandı.

Aksaray'da arazi cinayeti davasında verilen hapis cezasının ardından Aksaray Adliyesi önünde taraflar birbirine girdi. Polis taraflara müdahale ederken, kavgada 4 kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı.

2023 yılında Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bekdik köyünde bir kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında bugün karar davası Aksaray Adliyesinde açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Selçuk Düğer'e bir kişiyi öldürme ve bir kişiyi yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Aksaray Adliyesi önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis, kalabalık gruba biber gazıyla müdahale ederken, kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin açılmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda, Ankara'dan köydeki arazilerini sürmek için gelen Fethi Düğer (52) ile kardeşi İsa Düğer (47) ve yakınları Selçuk Düğer (44) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk Düğer'in tabancayla ateş ettiği iddia edilmişti. Olayda Fethi Düğer hayatını kaybetmiş, kardeşi İsa Düğer ise yaralanarak Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

