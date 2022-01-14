Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracından inmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşla tokalaşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çiçek takdimi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekilerin binaya girişi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Kaynak: AA
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