Ali Mahir Başarır: Seçimi Kazandıktan Sonra Erdoğan'a, Soylu'ya İnat Atatürk Havaalanı'na İneceğiz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Seçimi kazandıktan sonra 81 ildeki gençlik kolları başkanlarımızla birlikte Samsun'a gideceğiz. Samsun'da bir uçağa bineceğiz, Atatürk Havaalanı'na ineceğiz; Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat" dedi.

Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Başkanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün düzenlediği törende partililere seslendi. Başarır, şunları söyledi:

"BU, ZOR ŞARTLARDA KUTLADIĞIMIZ SON 19 MAYIS OLACAK"

"Ata'mız Samsun'a çıktı. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerini yaptı. 'Ya istiklal ya ölüm' dedi. 'Manda ve himaye kabul edilemez' dedi. 'Bir santim toprağımızı kimselere veremeyiz' dedi. ve savaştık, direndik; bu güzel Cumhuriyet'i kurduk. Yetmedi; 'Egemenlik kayıtsız ve şartsızdır' dedi, savaş sırasında bu kutsal Meclis'i açtı. Yetmedi; Medeni Kanun'u kabul etti, 'Kadın erkek eşittir' dedi. Laikliği, Anayasa'ya hüküm olarak koydu. Yetmedi; şeker fabrikalarını, limanları, demir yollarını açtı. Bunları, O koca yürekli adam, Mustafa Kemal Atatürk yaptı. O'nun önünde saygıyla eğiliyorum.

Biz, gençlerimize güveniyoruz. Şunu herkes bilsin; bu, zor şartlarda kutladığımız son 19 Mayıs olacak. Ülkemiz, baskı ve zulümlerden, hukuksuzluklardan ilk seçimde arınacak, bundan sonraki milli bayramları daha coşkuyla kutlayacağız.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAKIŞMAYAN BİRİ VARSA O DA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DUR"

Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le onur duyarız. İkinci Cumhurbaşkanı'mız, Lozan'ın kahramanı İsmet İnönü ile gurur duyarız. O'na 'darbeci' diyen bir alçak var. Tanıyorsunuz değil mi? Bakın, Ata'mız ve İsmet Paşa, arkadaşları, bir vapura bindi, Samsun'a çıktı ve bu vatanı kurtardı. İsmet Paşa'ya hakaret eden alçak ise kara para aklayıcısı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindi, aralarındaki fark bu. Her fırsatta partimize, ceddimize hakaret eden Süleyman Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan diyor ki; neymiş bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'e yakışmıyormuş. En genç gençlik kolları başkanımdan bugün yaşayan en yaşlı il başkanıma kadar biz, Ata'mıza yakışan bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan biri varsa o da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur.

"BİZ SADECE HALKTAN, 84 MİLYONDAN TALİMAT ALIRIZ"

Biz, bir tane genç üyemizi hiçbir egemen güce teslim etmeyiz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, grup başkanvekilini Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim etti. Daha yeni görevden aldı Cahit Özkan'ı. Aramızdaki fark bu. Biz, sadece halktan, 84 milyondan talimat alırız, hesabımız da onlaradır. Ama görüyorum ki sen, hesabını Birleşik Arap Emirlikleri'ne veriyorsun. Grubunun başkanını, BAE'yi üzmemek için azlediyorsun, yazıklar olsun sana!

"SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRA ERDOĞAN'A, SOYLU'YA İNAT ATATÜRK HAVAALANI'NA İNECEĞİZ"

Biz güçlüyüz, kimse bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Bu bayrağı, bu toprağı, Misak-ı Milli sınırlarını biz koruruz ve bu ülkeyi bugün yönettiklerini sananlara da tarih dersi veririz. Biz, genç kardeşlerimizle onur ve gurur duyuyoruz. Onlarla biz, bu ülkede iktidar olacağız. İlk kez buradan söylüyorum. Seçimi kazandıktan sonra 81 ildeki gençlik kolları başkanlarımızla Samsun'a gideceğiz. Samsun'da bir uçağa bineceğiz, Atatürk Havaalanı'na ineceğiz; Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti."