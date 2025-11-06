Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel - Son Dakika
Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel

Dağı resmen oymuşlar! Amasya\'da merak uyandıran tünel
06.11.2025 14:43  Güncelleme: 18:35
Dağı resmen oymuşlar! Amasya\'da merak uyandıran tünel
Amasya'da Ferhat Dağı eteklerinde bir tünel bulundu. Antik tünellerin olduğu kentte bulunan bu yeni tünel merak uyandırırken, polis ve müze yetkilileri definecilerin kazdığı düşünülen tünele yönelik inceleme başlattı.

Amasya'da merkez ilçeye bağlı Şehirüstü Mahallesi'nde bulunan Ferhat Dağı'nın eteklerinde definecilerin içine 20 metre tünel kazdığı ortaya çıktı. Olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

"AMASYA'NIN HER YANI TÜNELLERLE DOLU"

Şehrin girişindeki Ferhat Su Kanalı'nın yer yer tünellerden oluştuğunu, ayrıca Amasya Kalesi'nde Cilanbolu Tüneli ve Zindan Tüneli'nin bulunduğunu hatırlatan yazar Yelgin Arkoç Mesci, "Amasya'ya tüneller şehri diyoruz. En önemli aşk efsanemiz bile bir tünel kazısından kaynaklanıyor. Ferhat, Şirin'e olan aşkı uğruna dağları delmiş. Taşhan'ın restorasyonunda bile altından tünel çıktı. Yani bu şehrin her yanı tünellerle dolu" dedi.

"AMASYA GERÇEK BİR HAZİNE"

Bir kitabında 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehirdeki tünellere de değindiğini hatırlatan Mesci, "Amasya bence Anadolu'nun, Türkiye'nin, dünyanın en güzel hazinelerinden biri. Amasya gerçek bir hazine" diye konuştu.

Kaynak: İHA

amasya

