Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp - Son Dakika
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Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp

05.06.2023 12:55

Amasya ve Samsun'da sağanak yağış hayatı felç etti. Bazı ilçelerde ev ve işyerlerini su basarken, yollar ise göle döndü. Amasya'da piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı, yapılan çalışmalarda birinin cansız bedenine ulaşıldı. Samsun'da da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Amasya ve Samsun'da etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Hayatı felç eden sel nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken, bazı araçlar da suya kapıldı. İki ilde 2 kişi hayatını kaybetti.

SEL NEDENİYLE KARAYOLU KAPANDI

Amasya'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya- Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı. Vatandaşlar hızla akan sel sularını endişeyle takip etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Amasya ve Samsun'a yaşanan sel felaketi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

OTOMOBİLLE SELE KAPILAN 1 KİŞİ CAN VERDİ

Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Otomobille sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya ve Samsun'a yaşanan sel felaketi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

SAMSUN'DA DA 1 CAN KAYBI VAR

Öte yandan Samsun'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak birçok ilçede zarara yol açtı. Şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da göle dönerken, Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp
Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp
Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp
Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp
Amasya ve Samsun'da sel felaketi can aldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayıp
Kaynak: DHA
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Amasya, Güncel, Son Dakika

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