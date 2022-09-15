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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

15.09.2022 08:01
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara, Antalya ve Yalova'da bazı turizm bölgesi ve merkezlerine ait sınırların yeniden belirlenmesi ile 4 ilde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara, Antalya ve Yalova'da bazı turizm bölgesi ve merkezlerine ait sınırların yeniden belirlenmesi ile 4 ilde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ankara Kızılcahamam Turizm Bölgesi, Antalya Alanya İncekum Turizm Merkezi ve Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi'nin sınırları yeniden belirlendi.

Söz konusu karar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi. Kararda, belirtilen turizm bölgesi ve merkezlerine ait yeni sınırların gösterildiği krokiler de yer aldı.

4 ilde acele kamulaştırma kararı

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Tunus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca başlatılan konut projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yukarı İncilli Mahallesi'nde bulunan bir taşınmaz restore edildikten sonra "kültür evi" olarak sosyal, kültürel ve benzeri içerikli faaliyetlerde kullanılmak üzere Karasu Belediye Başkanlığı tarafından, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da bölgedeki tescilli yapıların ve çevresinin ihya edilmesi amacıyla Dilovası Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılması yapılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazıköy Mahallesi'ndeki belirlenen parsel üzerindeki taşınmazın bir kısmı ise Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndaki yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Bu arada Van'ın Edremit ilçesi Eski Cami ve Yeni Cami mahalleleri sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kütahya'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Kütahya'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulmasına izin verildi.

Söz konusu izin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince verildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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