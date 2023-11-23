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Komşuların gürültü kavgası katliama dönüştü! Tüfekle bastığı dairede 5 kişiyi katletti - Son Dakika

Komşuların gürültü kavgası katliama dönüştü! Tüfekle bastığı dairede 5 kişiyi katletti

Ankara'da bir kişi, üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yapması nedeniyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açarak 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

23.11.2023 - 05:30,  Güncelleme: 05:31
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Ankara'da T.Ü. (72), üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği evde oturan aileden 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN ŞİKAYETTE BULUNDU

Olay, saat 23.45 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Papatya Sokak'ta meydana geldi. Kader Apartmanı'nda tek başına oturan T.Ü., bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu.

Gürültü kavgası katliama dönüştü! Pompalı tüfekle bastığı dairede 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

POMPALI TÜFEKLE ART ARDA ATEŞ AÇTI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Gürültü kavgası katliama dönüştü! Pompalı tüfekle bastığı dairede 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Silah sesleri bina sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan S.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.T., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Gürültü kavgası katliama dönüştü! Pompalı tüfekle bastığı dairede 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

TÜFEKLE BİRLİKTE MERDİVENLERDE OTURURKEN BULUNDU

Şüpheli T.Ü. ise adrese giden Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken bulundu. Katliam şüphelisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürültü kavgası katliama dönüştü! Pompalı tüfekle bastığı dairede 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü
Kaynak: DHA

Sincan, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların gürültü kavgası katliama dönüştü! Tüfekle bastığı dairede 5 kişiyi katletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşuların gürültü kavgası katliama dönüştü! Tüfekle bastığı dairede 5 kişiyi katletti - Son Dakika
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