3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

29.11.2025 11:00  Güncelleme: 12:35
Antalya'da yediemin otoparkında 3 yıldır bekleyen hacizli bir bagaj kapağı, araçların arasında dikkat çekiyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Topçu, "2022 yılından bu yana bagaj kapağını bekliyoruz. Taşındığımız her yere de götürüyoruz. Bize zimmetli, kimse işlem de yapmıyor" dedi.

Antalya'da çürümeye terk edilen binlerce aracın yer aldığı yediemin otoparkında, hacizli bir araca ait olduğu belirlenen bagaj kapağı 3 yıldır bekliyor.

Antalya'da farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, yediemin otoparklarına çekiliyor. Çekildikten bir süre sonra satışının yapılması gereken ancak yapılmayan binlerce araç, otoparkta çürümeye terk edildi. Otoparkta, aralarında lüks olanların da bulunduğu, 20 yıldır satışı yapılmayan araçlar bulunuyor. Otoparkta üzerinde plakası bulunan yeşil renkli bir araca ait bagaj kapağı ise dikkat çekiyor.

ZİMMET NEDENİYLE MÜDAHALE YAPILAMIYOR

2022 yılında Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yapılan uygulamada; polis ekipleri tarafından üzerindeki plakadan sorgusu yapılan bagaj kapağı, plakaya ait araç üzerinde çok sayıda haciz olduğunu görülünce çekiciyle yediemin otoparkına gönderildi. Otoparkta muhafaza edilen ve zimmet nedeniyle müdahale de yapılamayan bagaj kapağı, 3 yıldır araçların arasında bekliyor. Geçen yıl otoparkın taşınması sürecinde araçlarla birlikte yeni kurulan otoparka taşınan bagaj kapağının ne olacağı bilinmiyor.

"TAŞINDIĞIMIZ HER YERE GÖTÜRÜYORUZ"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Ülkemizde fıkra gibi olaylar yaşanıyor. Sanayi sitesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde plaka olan bagaj kapağını görüyor. Plakayı sorgulayınca, plaka üzerinde çok sayıda haciz kararı olduğu için yediemin otoparkına teslim ediliyor. 2022 yılından bu yana bagaj kapağını bekliyoruz. Taşındığımız her yere de götürüyoruz. Bize zimmetli, kimse işlem de yapmıyor. Bagaj kapağı daha ne kadar bizimle duracak bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

