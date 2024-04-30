Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi

Geniş Video İzle

Antalya'da yabancı bir internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran Türk vatandaşından "milliyet farkı" ücreti alan otele 54 bin 694 TL ceza kesildi. Gelişmeyi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Osman Nuri Ersoy, alınan 120 euroluk (4 bin 152 lira) ücret farkının da misafire iade edildiğini söyledi. Kesilen cezanın otelin bir haftalık konaklama ücretinden bile daha az olması tepki çekti.

30.04.2024 10:25  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yabancı web sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran Türk vatandaşından 120 euro (4 bin 152 lira) "milliyet farkı" ücreti alan lüks otel gündemden düşmüyor.

"ALINAN ÜCRET MİSAFİRE İADE EDİLDİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inceleme başlattığı otelle ilgili açıklama yapan Bakan Osman Nuri Ersoy, "Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildi, alınan ücret farkı misafire iade edildi" ifadelerini kullandı.

Antalya'da Türk müşterilerden 'Milliyet farkı' ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi

OTELE KESİLEN CEZA TEPKİ ÇEKTİ

Antalya'daki lüks otele verilen 54 bin 694 TL'lik cezanın otelin bir haftalık konaklama ücretinden bile daha az olması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Otelin rezervasyon sayfasına girildiğinde 6 gecelik standart bir oda için 92 bin 400 TL istendiği görülüyor.

Antalya'da Türk müşterilerden 'Milliyet farkı' ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi

BAKAN ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verileri açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Osman Nuri Ersoy'un sözlerinden satır başları şu şekilde; "Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %21'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,1 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişi oldu. Ziyaretçilerin %21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı %22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı %16,7, paket tur harcamalarının payı ise %11,5 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları %2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları %11,8 ve paket tur harcamaları %19,4 arttı. İkinci sırada %31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %11,3 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel harcamalar, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Antalya'da Türk müşterilerden 'Milliyet farkı' ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
Kültür ve Turizm Bakanı Osman Nuri Ersoy.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2023 YILI I. ÇEYREĞİNE GÖRE %18,4 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.

BAKAN ERSOY: REKOR TURİZM GELİRİ ELDE ETTİK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. 2024 yılı ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin oldu. Yılsonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz" dedi.

MİLLİYET FARKI ÜCRETİ

Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildi, alınan ücret farkı misafire iade edildi."

Antalya\'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi

Milliyet, Antalya, Hukuk, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm Antalya'da Türk müşterilerden 'milliyet farkı' ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ferhat eser: işte Türk milletini aşağılamanın cezası sadece 54 bin lira 135 1 Yanıtla
    sehmus fatih: Trafik cezaları daha caydırıcı 54 0 ferhat eser: sehmus sonuçta bir ceza olmalıydı ama 54 bin lira komik olmuş 20 0
  • Ahmet Aslan: O cezayı alana kadar kaç kişiye o parayı bindirip daha fazlasını kazanıyorlar zaten. 87 1 Yanıtla
  • Murat AYAYDIN: Bütün Oteller Yapa Bilir Denmiş. 82 1 Yanıtla
  • Mustafa: Siz insanlarla dalgami geciyorsuz.? Adalet bunun neresinde. gülünc bir rakam 69 0 Yanıtla
  • Gabriel Temorsky: Böyle hayatı ...... adaleti ....... 67 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Otel sahiplerinin bir akşam yemeği ücreti bile etmez bu ceza. 64 0 Yanıtla
    sehmus fatih: Bahşiş bile değil 33 0
  • Ramazan Tanrıverdi: Çok kesmişsiniz nasıl ödesin o kadar parayı minicik otel 61 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement