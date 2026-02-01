Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç - Son Dakika
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

Antalya\'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
01.02.2026 12:08
Antalya\'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü virajı alamayarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak devrildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Kaza yerine ait görüntülerde çevre yolunun adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Araç içerisinde ve altında sıkışanlar ekiplerin kurtarma çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: AA, İHA, DHA

Trafik Kazaları

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 2598 2598:
    Otobüslerde denetimler artırılsın 38 2 Yanıtla
    Celil Başer Celil Başer:
    sebep hayırdır denetleme yokku saniyorsun 6 24
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Bugün yine Antalya'da iki araç birbirine kafa kafaya çarpıştı yine ölü yaralılar var otobüs denetlendi otomobil? 4 2
  • safetyk45 safetyk45:
    allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar diliyorum 27 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    basımız sag olsun. yaralılara acil sifalar. 25 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    allah rahmet eylesin yaralilara şifa dilerim bu viraj çok sert bir hafta önce bende gectim o virajdan 19 0 Yanıtla
    Hasan YILDIRIM Hasan YILDIRIM:
    Bu kesim köprülü kavşak olması hasebiyle,hızın mecburen düşürülmesi gerekir..Bu tür kavşakşar azami kurp çapına göre projelendirilir.Ana yoldaki virajlar ile kavşak noktalarındaki dönüş kolları arasında fark vardır..Ayrıca iklim ve hava şartları belli..Muhtemelen şoför hız tahdidine ve dönüş kurallarına riayet etmedi..Yollardaki bilgi levhalarında hava ve yol şartlarına riayet edilmesi hususunda sürekli ikazi bilgiler vardır.. 5 0
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Rabbim yar ve yardımcıları olsun ölenlere rahmet yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. 11 0 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Bugün Antalya'da 2 kaza meydana geldi yine ölü yaralı var. 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
