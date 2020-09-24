Antalya "güvenli tatil" ile yabancı rakiplerini geride bıraktı - Son Dakika

Antalya "güvenli tatil" ile yabancı rakiplerini geride bıraktı

"Turizmin başkenti" Antalya, bu yıl Akdeniz'deki turizm bölgeleri arasında en fazla turist ağırlayan destinasyon oldu.

"Turizmin başkenti" Antalya, bu yıl Akdeniz'deki turizm bölgeleri arasında en fazla turist ağırlayan destinasyon oldu.

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya, turizmde geçen sene en iyi yılını yaşadı ve 2020 için 18 milyon turist hedefiyle sezona başladı. Ancak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizm sezonuna geç başlayan kent, 10 Ağustos'ta Rusya'dan direkt uçuşların başlamasıyla hareketlendi.

Yılbaşından 22 Eylül'e kadar 170 ülkeden 2 milyondan fazla yabancı turistin tatil için tercih ettiği kent olan Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile salgın sürecinde "sağlıklı ve keyifli" tatilin adresi oldu.

"Türkiye en yoğun turist alan ülke oldu"

Ağırladığı turist bakımından Türkiye'nin "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, Akdeniz'deki turizm destinasyonları arasında da ilk sırada yer aldı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, turizmde çok iyi geçen 2019 yılının ardından 2020'ye umutla başlayan sektörün Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini söyledi.

Yıllık yaklaşık yarım milyar ziyaretçi sayısı ile dünyanın en önemli ilk üç turizm bölgesinden biri olan Akdeniz ülkelerinin de salgın sürecinde yüzde 72'lik bir kayıp yaşadığını dile getiren Yavuz, aralarında Fas, Portekiz, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Tunus, Mısır ve Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 30 Akdeniz ülkesinin bir yandan salgına karşı tedbir alırken, bir yandan da turizm sezonundan pay kapmaya çalıştığını belirtti.

Mısır, Tunus, Fas gibi bazı ülkelerin süreyi tamamen kapalı geçirdiğini aktaran Yavuz, İtalya, Portekiz, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin de iniş-çıkış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin seyahat yasağına takıldığını kaydetti.

Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye ve İspanya'nın hazirandan itibaren bir rekabet içinde olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"İspanya ve Hırvatistan'da gençlerin düzenledikleri partilerde birbirlerine hastalığı bulaştırmaları üzerine önce İspanya'nın Barcelona ve Madrid, ardından Mayorka Adası ve son olarak Kanarya Adası'na seyahat uyarıları geldi ve büyük operatörler uçuşlarını iptal ettiler. Kısa bir süre sonra Hırvatistan'ın Adriyatik kıyıları, adalar ve son olarak Dubrovnik'e seyahat uyarısı geldi. 10 Ağustos itibarıyla Rusya'dan başlayan seferlerle Türkiye, Akdeniz bölgesinin en yoğun turist alan ülkesi konumuna geldi."

"Eylülde Akdeniz'in yıldızı Antalya"

Yavuz, en önemli turizm destinasyonları arasında 7 Ağustos - 22 Eylül döneminde gelen turist rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 1,5 ayda Antalya'nın 1 milyon 562 bin 681, Mayorka'nın 1 milyon 69 bin 546, Girit'in 625 bin 679, Rodos'un 327 bin 928 ve Dubrovnik'in 83 bin 881 ziyaretçi ağırladığını söyleyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece eylülde, Akdeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Mayorka 373 bin 26, Girit 272 bin 896 ve Rodos 138 bin 289 misafir ağırladı. Antalya ise aynı ayda 777 bin 176 turiste ulaştı. Eylülde Akdeniz'in yıldızı Antalya oldu. Antalya ve Türkiye açısından yaşanan bu sezon hafızlardan silinmeyecektir. 3 ay önce tek bir uçağın inmediği, neredeyse hiç bir otelin açılmadığı karanlık günlerde Antalya'nın yasaklı ve engelli bir dönemde Akdeniz'deki bu çetin savaşın galibi olacağını sanırım kimse öngöremezdi. Turizmcilerin ve diplomasinin hamleleri bu sonucu getirdi."

Akdeniz'de ileriki aylarda da sürecin bu şekilde gitmesinin öngörüldüğünü ifade eden Yavuz, özellikle turizmde büyük gelir kaybı yaşayan ülkelerin agresif olabileceğini kaydetti.

"Ayakta ve hayatta kalmayı başardık"

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de Kovid-19 nedeniyle dünyada turizmin ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Baraner, "Türkiye kendi imkanlarıyla, çok kısa sürede dış piyasayı ikna eden bir sistem oluşturdu. Yaklaşık 2 aydır da olağanüstü bir problem çıkmadan turist akışını ayakta tutabilen ülke oldu." dedi.

Artık dünyada yeni bir turizm anlayışının ön plana çıktığını dile getiren Baraner, insanların tatil yaparken gidecekleri yerlerin ne kadar güvenli ve sağlıklı olduklarını araştırmaya başladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin ve Antalya'nın "sağlıklı ve güvenli tatil" konusunda önemli bir sınav verdiğini vurgulayan Baraner, "Tatilde güvenlik ön plana çıktı. Eskiden turistler gidecekleri yerlerin güzel olup olmadığını soruyordu, şimdi ise güvenli olup olmadığını merak ediyor. Turizm bölgeleri arasında da Türkiye ve Antalya, başarılı bir performans ortaya koydu. Ayakta ve hayatta kalma sürecinde turizm yapmak kolay değil ama biz bunu başardık." diye konuştu.

Antalya güvenli tatil ile yabancı rakiplerini geride bıraktı

Akdeniz, Antalya, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya 'güvenli tatil' ile yabancı rakiplerini geride bıraktı - Son Dakika

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