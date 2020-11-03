Arama kurtarmanın "gönüllü" kahramanları - Son Dakika

Arama kurtarmanın "gönüllü" kahramanları

03.11.2020 17:39

İzmir depreminde enkaz altında arama kurtarma yapan kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllü ekipler de destek veriyor.

İzmir depreminde enkaz altında arama kurtarma yapan kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllü ekipler de destek veriyor.

Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve farklı belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla çok sayıda gönüllü, ekiplere destek veriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor.

"Gönüllü olmak için başvurularda artış var"

Cuma 14.51'den beri yıkılan binalarda arama kurtarma yapan derneklerden ANDA Arama Kurtarma Derneği de bunlardan biri.

ANDA Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine, derneğin 2016'da kurulduğunu söyledi.

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde faaliyetler gösterdiklerini aktaran Tosun, yaklaşık 2,5 yıl önce de arama kurtarma bölümünü hayata geçirdiklerini ifade etti.

Büyük afetlerde, depremlerde AFAD koordinesinde görev aldıklarını, İzmir'deki depremde de 120 personelle ilk günden bu yana sahada olduklarını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"İlk olarak Manisa ekibimiz geldi. Yağcıoğlu Apartmanı'na ulaştılar. Burada 3 vatandaşımızı kurtardık. Maalesef bir de cansız bedene ulaştık. Batman'dan, Kocaeli'den ekiplerimiz geldi. Hem arama kurtarma faaliyetlerine hem de AFAD koordinesinde büyük çadırların kurulmasına yardımcı olduk."

Tosun, yaşanan her musibetin sonunda gönüllü sayısının arttığını, deprem sonrası da çok ciddi gönüllü başvurusu olduğunu ifade etti.

Dernek olarak İzmir şubelerinin olmadığını anlatan Tosun, "İzmir'de 2 gündür yoğun talep üzerine bir şube açma kararı aldık. Şu anda 67 kişi gönüllü olmak için talepte bulundu. Her geçen gün de artıyor. Belki de yüzleri aştı şu an." diye konuştu.

İzmirlilere teşekkür eden Tosun, "Burada evlerimizde bile görmediğimiz izzet ve ikramları gördük. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Kendi dertlerini, acılarını unutup bizlerin sıkıntılarıyla, dertleriyle dertleniyorlar. Bu memlekette derdini bölüşen çok Allah'a şükür." dedi.

"Sosyal medya fenomeni Rıdvan moral için burada"

İzmir'deki çalışmalara 98 santimetre boyundaki Rıdvan Çelik'in de katıldığını, sosyal medya fenomeni olan Çelik'in ekiplere motivasyon sağladığını kaydeden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada 'Rıdvan abi' olarak bilinen Rıdvan Çelik bizim gönüllümüz. İstanbul'dan buraya gelmek, arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak istediğini söyledi. Biz de bunun mümkün olmadığını kendisine söyledik. Geri planda, arama kurtarma personeline çok destek ve moral veriyor. Bizim işimizde psikolojik olarak bir yük var. Bazen dalar gideriz, bazen de robotlaşırız. Rıdvan sağ olsun geldi. Onlarla sohbetler, muhabbetler etti. İkram çadırlarında bulundu. Elinden geleni yaptı."

Arama kurtarmanın gönüllü kahramanları
Arama kurtarmanın gönüllü kahramanları
Arama kurtarmanın gönüllü kahramanları
Arama kurtarmanın gönüllü kahramanları

Arama Kurtarma, İzmir, Kamu, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arama kurtarmanın 'gönüllü' kahramanları - Son Dakika


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