Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil

Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil
04.07.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Aret Kamar, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün konuğu oldu. Kamar, kadınlarda yumurta rezervi, AMH testi, tüp bebek tedavisi ve yumurta dondurma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Aret Kamar, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün konuğu oldu. Programda kadınlarda yumurta rezervi, AMH değeri, tüp bebek tedavisi, yumurta dondurma ve çiftlerin çocuk sahibi olma sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar ele alındı. Aret Kamar, doğurganlıkla ilgili farkındalığın erken yaşlarda başlaması gerektiğini belirterek, kadınların yumurta rezervi konusunda bilgi sahibi olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kamar, yumurta sayısının azalmasının doğrudan gebelik şansının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

YUMURTA REZERVİ AMH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Kadınlarda yumurta rezervinin değerlendirilmesinde AMH testinin önemli bir gösterge olduğunu belirten Aret Kamar, bu testin ultrason değerlendirmesiyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Kamar, "AMH birin altındaysa rezerv düşük demektir. 2-3 normal değerler" diyerek, AMH sonucunun doğurganlık planlamasında yol gösterici olduğunu söyledi. AMH değerinin tek başına karar verdiren bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Kamar, hekimin ultrason muayenesiyle yumurtalıkların durumunu da değerlendirmesi gerektiğini anlattı. Kamar, bazı kadınlarda yumurta rezervinin beklenenden erken azalabileceğini belirterek, "Üniversite çağında olan 10 kızdan bir tanesinin rezervi düşük" sözleriyle genç yaşta da doğurganlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

YUMURTA AZALMASI GEBELİĞİN İMKANSIZ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Programda yumurta rezervi düşük olan kadınların en çok merak ettiği konulara da değinen Kamar, yumurta azalmasının gebeliğin tamamen imkansız olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Kamar, "Yumurta azaldı demek, kadın gebe kalmayacak demek değil" diyerek, her hastanın yaşına, yumurta rezervine, sağlık durumuna ve eşlik eden faktörlere göre ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doğru tanı ve doğru tedavi planının önemine dikkat çeken Kamar, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin vakit kaybetmeden uzman kontrolünden geçmesinin süreci daha sağlıklı yönetmeye yardımcı olacağını ifade etti.

Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil

TÜP BEBEK TEDAVİSİ DOĞURGANLIĞI KORUMAK İÇİN DE KULLANILIYOR

Aret Kamar, tüp bebek tedavisinin yalnızca çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler için değil, doğurganlığın korunması amacıyla da kullanılabildiğini söyledi. Kamar, "Tüp bebek tedavisinin diğer bir kullanım amacı da doğurganlığın muhafaza edilmesi. Şimdi yumurta dondurabiliyoruz. İmkanlar, yöntemler arttı" ifadelerini kullandı. Özellikle yumurta rezervi azalma riski olan, ileri yaşta çocuk sahibi olmayı planlayan ya da sağlık nedeniyle doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için yumurta dondurma yönteminin önemli bir seçenek haline geldiğini belirten Kamar, bu konuda bilinçli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

ÇİFTLERE EVLİLİK ÖNCESİ KONTROL ÖNERİSİ

Aret Kamar, çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin evlenmeden önce ya da evlendikten sonra mutlaka kontrolden geçmesi gerektiğini belirtti. Kamar, çiftlerin doğurganlıkla ilgili karşılaşabilecekleri riskleri önceden bilmesinin, doğru yöntemin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kamar, "Bir çift evlenmeden önce ya da evlendikten sonra mutlaka kontrolden geçmeli. Doğurganlıkla ilgili başına gelecekleri bilmeli ve ona göre yöntem uygulamalı" dedi. Evlenen 6 çiftten birinin çocuk sahibi olmakta zorlandığını belirten Kamar, bu oranın ciddi bir rakam olduğunu ifade ederek, doğurganlık kontrollerinin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

KAMAR: ARAŞTIRMADAN BU YOLA ÇIKMAYIN

Tüp bebek ve yardımcı üreme tedavilerinde doğru bilgilendirme, güvenilir merkez seçimi ve kişiye özel tedavi planının önemli olduğunu belirten Kamar, çiftlere araştırmadan tedavi sürecine başlamamaları çağrısında bulundu. Kamar, "Araştırmadan lütfen bu yola çıkmayın derim ben" diyerek, tedavi sürecinde acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi. Aşılama ve tüp bebek gibi yöntemlerin aşamalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kamar, "İlk önce her zaman en basitini denemek lazım. Olmuyorsa daha pahalı ve zora geçmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

DOĞURGANLIK FARKINDALIĞI VURGUSU

Programda beslenme ve yaşam tarzının da doğurganlık sürecinde önemli olduğuna dikkat çeken Aret Kamar, doğal ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Kamar, çocuk sahibi olma sürecinin çiftlerin tüm hayatını kaplamaması gerektiğini de belirterek, psikolojik dengenin korunmasının tedavi süreci açısından önemli olduğunu söyledi. Aret Kamar, "Herkes doğurganlığının farkında olsun. Ve ona göre hareket etsin" diyerek, kadınların ve çiftlerin doğurganlıkla ilgili kontrollerini geciktirmemesi gerektiğini vurguladı.

Aret Kamar, İstanbul, Sağlık, Bebek, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Tüp Bebek Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı
Icardi’ye ’’güle güle’’ dediler Galatasaray’ın yeni 9 numarası belli oldu Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:32:10. #7.13#
SON DAKİKA: Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.