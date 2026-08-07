Astrolog Aysun Koç: Tam güneş tutulması 2 yıldan fazla etkili olacak - Son Dakika
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Astrolog Aysun Koç: Tam güneş tutulması 2 yıldan fazla etkili olacak

Astrolog Aysun Koç: Tam güneş tutulması 2 yıldan fazla etkili olacak
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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com’da 12 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulmasının etkilerini değerlendirdi. Koç, tutulmanın etkilerinin 2 yıldan fazla sürebileceğini belirterek, aşk, para, sorumluluklar, liderler ve sağlık sektörüyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com’da 12 Ağustos’ta saat 19.36’da Aslan burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek tam güneş tutulmasının etkilerini değerlendirdi. Koç, güneş tutulmalarının ortalama yılda iki kez yaşandığını belirterek, bu tutulmanın süresinin normalden uzun olduğuna dikkat çekti. Tutulmanın 2 dakika 18 saniye süreceğini söyleyen Koç, bu nedenle etkilerinin hayatlarda yaklaşık 2 yıl 4 aya yakın bir süre hissedilebileceğini ifade etti.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI ASLAN BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK

Aysun Koç, tutulmanın Aslan burcunun 20 derecesinde gerçekleşeceğini belirterek, bu noktada sabit yıldız etkisinin bulunduğunu söyledi. Koç, söz konusu etkinin cüretkarlık, dayanıklılık ve güç elde etme isteğiyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, özellikle liderlerin güçlerini ve otoritelerini korumak için daha sert adımlar atabileceğini belirtti.

"SAVAŞLARLA İLGİLİ ZALİMCE GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Tutulmanın dünya gündemindeki savaşlarla ilgili etkilerine de değinen Koç, güç elde etme adına merhametsiz ve sert gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Aysun Koç, tutulmanın etkisinin 12 Temmuz’dan itibaren başladığını ve 12 Eylül’e kadar daha yoğun hissedileceğini belirtti.

TÜRKİYE HARİTASINDA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE ÇALIŞANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Koç, tutulmanın Türkiye haritasına göre 6. evde gerçekleştiğini belirterek, bu alanın çalışanlar ve sağlık sektörüyle bağlantılı olduğunu söyledi. Bu nedenle sağlık sektöründeki çalışanlar ve işçilerle ilgili yönetimsel kararların gündeme gelebileceğini ifade eden Koç, Aslan burcu tutulmalarının Türkiye açısından zorlayıcı etkilerle geldiğini de dile getirdi.

DEPREMSELLİK RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Astrolog Aysun Koç, tutulma sürecinde hafif bir depremsellik riski bulunduğunu ancak bunun büyük bir deprem potansiyeli taşımadığını söyledi. Koç, 5-6 aralığında bir deprem yaşanabileceğini düşündüğünü belirterek, bunun çok fazla hasar vermeyecek bir risk olduğunu ifade etti.

"HERKES EKTİĞİNİ BİÇECEK"

Tutulmanın sorumluluk bilinciyle hareket edenler için destekleyici etkiler barındırdığını söyleyen Koç, etik ve ahlaklı davranan kişilerin bu süreçte olumlu sonuçlar alabileceğini belirtti. Koç, tutulmanın hak edişleri getireceğini ifade ederek, "Etik, ahlak kurallarına uyan, doğru yolda gidenlerin önünün açılacağı, her tür engelinin önlerinden kalkacağı ama etik ve ahlaklı olmayan, kısa yoldan para kazanmaya çalışan, insanların hakkını yiyen insanların da cezasını alacağı, hesapların kesileceği tamamen karmik bir tutulma. Herkes ektiğini biçecek" dedi.

AŞK VE PARA KONULARINDA ANİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Aysun Koç, tutulmanın ani para gelişmeleri ve aşk fırsatları da getirebileceğini söyledi. Özellikle sorumluluk alınan konularda olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirten Koç, diğer yandan sevgili ilişkilerinde çatışma, kırıcı sözler ve kopuşların da gündeme gelebileceğini ifade etti. Koç, toksik ilişkilerde sonlandırma kararlarının alınabileceğini belirtti.

EN ÇOK ETKİ ALACAK BURÇLAR

Koç, tutulmadan en çok Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçlarının ikinci 15 gününde doğanların etki alacağını söyledi. Yay ve Koç burçlarının ikinci 15 gününde doğanların tutulmadan daha şanslı etkiler alabileceğini ifade eden Koç, Uranüs-Venüs etkileşimiyle İkizler ve Terazi burçlarının da ani para ve aşk fırsatları açısından desteklenebileceğini belirtti.

BURÇLARA GÖRE TUTULMANIN ETKİLERİ

Koç ve yükselen Koçlar için yeni aşk, çocuk sahibi olma, hamilelik haberi ve çocuklarla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Boğa ve yükselen Boğalar için emlak, aile, taşınma, şehir ya da ülke değişikliği gibi başlıklar öne çıkabilir. İkizler ve yükselen İkizler için yakın çevre, kardeşler, komşular, kısa seyahatler, elektronik cihazlar ve ticaret konularında gelişmeler yaşanabilir. Yengeç ve yükselen Yengeçler için gelirleri artırma, iş değiştirme, yeni iş kurma ya da ek gelir fırsatları gündeme gelebilir. Aslan ve yükselen Aslanlar için tutulma güçlü bir başlangıç etkisi taşıyor. Koç, Aslan burçlarına iş, aşk, evlilik, para ve sağlık dahil bekleyen konularda harekete geçme çağrısı yaptı. Başak ve yükselen Başaklar için son 1,5 yılda yaşanan zorlukların ardından kapanış ve hak ediş dönemi başlayabilir. Terazi ve yükselen Teraziler için hayalleri gerçekleştirme, aşk ve para konularında destekleyici etkiler öne çıkabilir. Akrep ve yükselen Akrepler için kariyer, hedefler, terfi, iş değişikliği, kendi işini kurma ve evlilik konuları gündeme gelebilir. Yay ve yükselen Yaylar için eğitim, yurt dışı, yüksek öğrenim, mahkemeler, vize, Erasmus, ithalat ve ihracat başlıklarında hareketlilik yaşanabilir. Oğlak ve yükselen Oğlaklar için ödemeler, krediler, vergiler, miras ve sağlık konuları öne çıkabilir. Kova ve yükselen Kovalar için evlilik, ortaklık ve eski ilişkilerden gelen dönüşler gündeme gelebilir. Balık ve yükselen Balıklar için çalışma hayatı, iş değişikliği, sağlık, kalp sağlığı ve evcil hayvanlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

"SORUMLULUK ALANLAR İÇİN GÜZEL ETKİLER VAR"

Aysun Koç, tutulmanın özellikle sorumluluklarını üstlenen, disiplinli çalışan, etik ve ahlaklı hareket eden kişiler için destekleyici etkiler taşıdığını vurguladı. Koç, tutulma sürecinde aşk, para ve kişisel hedefler konusunda önemli fırsatlar yaşanabileceğini ancak hırs, kırıcı sözler ve güç mücadelelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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Son Dakika Aysun Koç Astrolog Aysun Koç: Tam güneş tutulması 2 yıldan fazla etkili olacak - Son Dakika

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