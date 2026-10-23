Astrolog Aysun Koç'tan 26 Ekim Dolunayı uyarısı: Bu 4 burç için kritik dönem başlıyor - Son Dakika
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Astrolog Aysun Koç'tan 26 Ekim Dolunayı uyarısı: Bu 4 burç için kritik dönem başlıyor

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Astrolog Aysun Koç, 26 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşeceğini belirttiği Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının önemli değişimlerle karşılaşabileceğini söyleyen Koç, eski aşkların yeniden ortaya çıkabileceğini, ilişkilerde krizlerin yaşanabileceğini ve maddi konularda temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Koç, önemli kararlar için 15 Kasım sonrasını işaret etti.

Astrolog Aysun Koç, 26 Ekim Boğa Dolunayı'nın özellikle Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarını etkileyeceğini belirterek eski aşkların yeniden gündeme gelebileceğini, ilişkilerde ve maddi konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

"ESKİ AŞKLAR YENİDEN KAPINIZI ÇALABİLİR"

Astrolog Aysun Koç, 26 Ekim saat 07.11'de Boğa burcunun 2 derecesinde gerçekleşeceğini söylediği Dolunay'ın, geçmişte yarım kalan meseleleri yeniden gündeme taşıyabileceğini belirtti.

Merkür ve Venüs retrosunun etkilerine değinen Koç, özellikle eski ilişkilerin yeniden başlayabileceğini ve tamamlanmamış işlerin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

Koç, bu dönemde cazip görünen tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak önemli kararların 15 Kasım sonrasına bırakılmasını önerdi.

"DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Dolunay'ın yalnızca ilişkileri değil, ticari hayatı da etkileyebileceğini savunan Koç, önümüzdeki iki haftalık süreçte verilen sözlerin tutulmaması ve ticari anlaşmazlıklar yaşanması ihtimaline karşı uyardı.

Koç, krizleri doğru yöneten ve sorumluluk alan kişilerin bu dönemi daha kolay atlatabileceğini ifade etti.

EN ÇOK ETKİLENECEK 4 BURCU AÇIKLADI

Koç'un astrolojik yorumlarına göre Dolunay'dan en yoğun etkiyi Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının özellikle ilk haftasında doğanlar alacak.

Başak ve Oğlak burçlarının ilk haftasında doğanların ise bu süreçten daha olumlu etkilenebileceğini belirten Koç, bazı burçlar için ilişkilerde ayrılık kararlarının, bazıları içinse kariyer ve maddi konularda önemli gelişmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

AYSUN KOÇ'TAN 12 BURÇ İÇİN DOLUNAY YORUMU

Koç: Maddi kazançlar ve iş fırsatları öne çıkabilir. Geciken ödemeler alınabilir, iş başvurularından sonuç gelebilir.

Boğa: İlişkiler, evlilikler ve ortaklıklar sınanabilir. Uzun süredir devam eden sorunlarla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.

İkizler: Geçmişte yaşanan olaylar yeniden gündeme gelebilir. Kişisel bir hesaplaşma ve bazı konuları geride bırakma isteği artabilir.

Yengeç: Sosyal çevrede değişiklikler yaşanabilir. Bazı arkadaşlıklar sona ererken yeni insanlarla tanışma ve hedeflere ulaşma fırsatları doğabilir.

Aslan: Kariyer ve gelecek hedefleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bazı planlardan vazgeçmek veya yeni bir yön belirlemek gerekebilir.

Başak: Hukuki süreçler, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir ilişki veya evlilik ihtimali gündeme gelebilir.

Terazi: Kredi, borç, miras ve gecikmiş ödemelerle ilgili belirsizlikler netleşebilir. Beklenmedik harcamalar da ortaya çıkabilir.

Akrep: Evlilik ve ortaklık ilişkilerinde kritik kararlar gündeme gelebilir. Geçmişten gelen sorunlar yeniden konuşulabilir.

Yay: Sağlık ve çalışma hayatıyla ilgili konular ön plana çıkabilir. İş ortamında değişiklikler ve yeni kararlar söz konusu olabilir.

Oğlak: Aşk hayatındaki belirsizlikler sona erebilir. Eski ilişkiler yeniden gündeme gelirken çocuklarla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanabilir.

Kova: Aile, ev ve gayrimenkul konularında değişiklikler gündeme gelebilir. Taşınma, ev alma veya satma gibi kararlar öne çıkabilir.

Balık: Yakın çevre, kardeşler ve arkadaşlarla ilişkilerde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İletişimde daha dikkatli olunması gerekebilir.

"ÖNEMLİ KARARLARI 15 KASIM SONRASINA BIRAKIN"

Astrolog Aysun Koç, Dolunay'ın özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve maddi konularda geçmişten gelen meseleleri yeniden gündeme taşıyabileceğini belirterek aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi.

Koç, bu dönemin gözlem yapmak, geçmişi değerlendirmek ve tamamlanması gereken konuları belirlemek için kullanılabileceğini ifade etti.

Aysun KoçAstrolojiDolunaySon Dakika

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SON DAKİKA: Astrolog Aysun Koç'tan 26 Ekim Dolunayı uyarısı: Bu 4 burç için kritik dönem başlıyor - Son Dakika
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