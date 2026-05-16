Astrolog Aysun Koç’tan yeni ay yorumu: Boğazlar, ekonomi ve ilişkiler gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astrolog Aysun Koç’tan yeni ay yorumu: Boğazlar, ekonomi ve ilişkiler gündemde

Haberin Videosunu İzleyin
Astrolog Aysun Koç’tan yeni ay yorumu: Boğazlar, ekonomi ve ilişkiler gündemde
16.05.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Astrolog Aysun Koç’tan yeni ay yorumu: Boğazlar, ekonomi ve ilişkiler gündemde
Haber Videosu

Astrolog Aysun Koç, 16 Mayıs’ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeni ayın etkilerini Haberler.com’a özel değerlendirdi. Koç, boğazlar, ekonomi, emlak, ilişkiler ve dünya gündemini etkileyebilecek gelişmelere dikkat çekerken, bazı burçlar için önemli fırsatların kapıda olduğunu söyledi.

Astrolog Aysun Koç, 16 Mayıs saat 23.01’de Boğa burcunun 25 derece 57 dakikasında gerçekleşecek yeni aya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Haberler.com izleyicilerine özel açıklamalar yapan Koç, yeni ayın hem bireysel hem toplumsal anlamda önemli etkiler taşıdığını ifade etti. Özellikle ekonomik gelişmeler, emlak sektörü, uluslararası boğazlar, ilişkiler ve teknoloji alanlarında hareketli bir sürecin başlayacağını belirten Koç, bazı burçlar için yeni fırsatların ortaya çıkacağını söyledi.

YENİ AYDA “ALGOL” ETKİSİ: BOĞAZLAR VE DÜNYA GÜNDEMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Aysun Koç, yeni ayın gerçekleştiği derecede “Algol” adı verilen güçlü bir sabit yıldızın bulunduğunu belirterek bunun dünya genelinde dikkat çekici gelişmelere işaret ettiğini ifade etti. Özellikle boğazlar ve su yollarıyla ilgili bölgelerin ön plana çıkacağını söyleyen Koç, İstanbul ve Çanakkale’nin yanı sıra Hürmüz Boğazı, Bab-ül Mendeb, Süveyş Kanalı ve Cebelitarık gibi stratejik noktaların da etkilenebileceğini kaydetti.

Yeni ayın Merkür ve Uranüs kavuşumlu gerçekleşeceğini vurgulayan Koç, bu durumun ani gelişmeleri, beklenmedik kararları ve sürpriz anlaşmaları gündeme taşıyabileceğini belirtti. Bazı sözleşmelerin bozulabileceğini ifade eden Koç, özellikle teknolojiye uyum sağlayan ve yenilikçi düşünen kişilerin bu süreçten avantajlı çıkacağını söyledi.

Koç ayrıca ekonomik gelişmeler, emlak piyasası ve faiz düzenlemeleriyle ilgili önemli kararların da gündeme gelebileceğini belirterek, tarım ve üretim alanlarında olumlu gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

İLİŞKİLER, EVLİLİKLER VE ORTAKLIKLARDA YENİ DÖNEM

Yeni ayın özellikle uzun süredir devam eden ilişkiler ve ortaklıklar açısından önemli etkiler taşıdığını belirten Aysun Koç, bekârlar için evlilik enerjisinin güçleneceğini söyledi. Uzun süreli ilişkilerin resmiyet kazanabileceğini ifade eden Koç, bazı kişilerin ortak projelere imza atabileceğini dile getirdi.

Koç açıklamalarında, “Uzun süredir emek verilen işlerle ilgili konularda bu yeni ayla birlikte imza fırsatı geliyor. Bazıları ilişkilerini evliliğe çevirebilir, bazıları ise ortak projeleri hayata geçirebilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mevcut evlilikler ve ortaklıklar için de dikkat çeken Koç, Uranüs etkisi nedeniyle ani kopuşlar ve beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini belirterek temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının son 10 gününde doğan kişilerin yeni aydan daha yoğun etkiler alacağını ifade etti.

BURÇLARA GÖRE YENİ AYIN ETKİLERİ

Aysun Koç, yeni ayın tüm burçlar üzerinde farklı etkiler oluşturacağını belirterek burçlara özel değerlendirmelerde bulundu. Koç burçlarının maddi konulara ve kariyer planlarına odaklanacağını söyleyen Koç, Boğa burçları için ise yılda bir kez gelen önemli fırsat döneminin başladığını ifade etti.

İkizler burçlarının geçmişle yüzleşeceğini belirten Koç, Yengeçlerin sosyal çevrelerinde daha aktif olacağını kaydetti. Aslan burçları için kariyer ve hayat planlarında önemli değişimlerin gündeme geleceğini söyleyen Koç, Başak burçlarının ise eğitim, yurt dışı ve hukuki konularda destekleneceğini dile getirdi.

Terazi burçları için sağlık, kredi ve miras konularının öne çıkacağını belirten Koç, Akrep burçlarının evlilik ve ortaklık alanında güçlü etkiler alacağını ifade etti. Yay burçlarının yoğun tempoya gireceğini söyleyen Koç, Oğlak burçlarının aşk, çocuk ve hobiler alanında şanslı olacağını kaydetti. Kova burçları için emlak ve aile konularının hareketleneceğini belirten Koç, Balık burçlarının ise iletişim, sosyal medya ve teknoloji alanlarında fırsatlar yakalayabileceğini söyledi.

DEPREM, EKONOMİ VE KADIN DESTEĞİ VURGUSU

Yeni ayın toprak ve ekonomiyle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Aysun Koç, önümüzdeki iki haftalık süreçte küçük çaplı depremlerin yaşanabileceğini ancak Türkiye için büyük çaplı bir deprem beklemediğini ifade etti. Emlak sektörü ve faiz düzenlemelerine ilişkin gelişmelerin gündeme gelebileceğini belirten Koç, üretim ve tarım alanında da olumlu etkiler görülebileceğini söyledi.

Koç ayrıca yeni ay anında gökyüzünde “Fatma Ana’nın Eli” olarak bilinen noktaya yakın bir enerji bulunduğunu ifade ederek kadınlardan destek alma potansiyelinin artacağını dile getirdi. Açık fikirli olan, teknolojiyle uyum sağlayan ve yenilikçi düşünebilen kişilerin bu dönemde önemli fırsatlar elde edeceğini belirten Koç, önümüzdeki iki haftalık sürecin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Astroloji, Aysun Koç, Son Dakika

Son Dakika Aysun Koç Astrolog Aysun Koç’tan yeni ay yorumu: Boğazlar, ekonomi ve ilişkiler gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:57:46. #7.12#
SON DAKİKA: Astrolog Aysun Koç’tan yeni ay yorumu: Boğazlar, ekonomi ve ilişkiler gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.