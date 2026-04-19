Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere

Ataşehir\'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere
19.04.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında, ruhsat süreçlerinin Bodrum’daki yat ağırlamalarıyla bağlantılı olduğu iddiası dosyaya girdi. Teknik takip kayıtlarında iş insanının “Parçala Behçet oldum” sözleri yer alırken, muhasebecinin “Bunlar hak ediyor bazen” tepkisi dikkat çekti. Toplam rüşvetin 13,5 milyon dolara ulaştığı, ikinci etapta 7 milyon dolarlık yeni pazarlık yapıldığı öne sürüldü.

Ataşehir’de imar ve ruhsat işlemlerini “rüşvet” kıskacına aldığı öne sürülen yapıya yönelik yürütülen soruşturma, çarpıcı belgelerle derinleşti. 2025/256622 sayılı soruşturma dosyasında, belediye yöneticilerinin Bodrum koylarındaki lüks yatlarda ağırlanması ile ruhsat onayları arasındaki “manidar” zamanlama dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, rüşvet pazarlığının iki ayrı safhada toplam 13,5 milyon dolar üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.

İBB OPERASYONU SONRASI “NE KOPARIRSAK KÂR” İDDİASI

Etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilen iş insanı H.Ö., ifadesinde, Çıkaramaçlı İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik operasyon sonrası belediyedeki yapının rüşvet taleplerini artırdığını öne sürdü. H.Ö., görevlilerin “Parti bize sahip çıkmıyor, yakalanmadan ne koparırsak kâr” anlayışıyla hareket ettiğini iddia ederek, iskân ruhsatını alabilmek için toplamda 13,5 milyon doları bulan baskıya boyun eğdiğini savundu.

H.Ö. ifadesinde, “İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr’ anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım.” dedi.

6,5 MİLYON DOLARLIK ÖDEME TAPELERE YANSIDI

Teknik takip birimlerince kaydedilen ve “BTK.F.01.TK.5710683208” numarasıyla dosyaya giren telefon görüşmesinde, iş insanı H.Ö. ile avukatı arasında geçen diyaloglar dikkat çekti:

M.K. (Avukat): “Ne kadar yonttular seni?”

H.Ö. (İş İnsanı): “İki yüz atmış beş net rakam... Altı buçuk milyon dolar.”

H.Ö.: “Fena yani, parçala Behçet oldum resmen!”

YAT AĞIRLAMASI SONRASI RUHSATLAR ONAYLANDI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan takvimlendirme, dikkat çekici detaylar içerdi:

Temmuz 2024: Müteahhit H.Ö.’nün, yapı tadilat ruhsatı öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı Bodrum’daki yatında ağırladığı öne sürüldü.

Aralık 2024: 6,5 milyon dolarlık ödeme sonrası 16 ve 30 Aralık tarihlerinde yapı tadilat ruhsatlarının onaylandığı iddia edildi.

Temmuz 2025: İskân sürecinde Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız ile Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in “sağ kolu” olarak anılan Cengiz Gündoğan’ın 11-15 Temmuz’da yine yat ağırlamasına katıldığı öne sürüldü.

Ağustos 2025: Bu sürecin ardından 26 Ağustos’ta iskân ruhsatının onaylandığı, ikinci blok için 7 milyon dolarlık yeni talep sürecinin başladığı iddia edildi.

7 MİLYON DOLARLIK YENİ PAZARLIK İDDİASI

29 Aralık 2025 tarihli ve “BTK.F.01.TK.5807870614” numaralı bir diğer teknik takip kaydında, şirket çalışanları arasında geçtiği öne sürülen diyaloglar dosyaya yansıdı:

E.C. (Muhasebeci): “Günün bombasını duydun mu? İskan için 7 milyon dolar istiyorlarmış!”

E.E. (Mühendis): “Ne için istiyorlarmış? E binayı onların üzerine yapalım o zaman... 2-3 milyon dersin bir yere bağlarsın da 7 milyon dolar nedir?”

E.C.: “Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar.”

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; teknik takip kayıtları, ödeme iddiaları ve ruhsat süreçleri arasındaki bağlantıyı çok yönlü şekilde incelediği öğrenildi. Dosyada “rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında iddianame hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere
Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere

Son Dakika

Son Dakika Ataşehir Belediyesi Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:51:29. #7.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.