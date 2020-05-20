Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 354 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 19 bin 230'a ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 757'sinin sağlık çalışanı ve 1376'sının da çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Kiev ve Volın bölgelerinde görüldüğünü belirtti.

Stepanov, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 16 artarak 564, iyileşen sayısının da 323 artarak 5 bin 955 olduğunu, son bir günde 8 bin 568 test yapıldığını aktardı.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 45 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 82 kişinin iyileştiği ve 143 kişinin de karantinada tutulduğu belirtildi.

Kazakistan'da AVM'ler açıldı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da karantina önlemleri gevşetilmeye devam ederken bugün alışveriş merkezleri ve hamamlar sıhhi kurallara uyulması şartıyla açıldı.

AVM girişlerinde sağlık kontrolü yapılırken, maskesiz kişiler içeri alınmıyor. Ziyaretçilere mikrofonla sosyal mesafelerin korunması uyarısı yapılıyor.

Nüfusun en yoğun olduğu Almatı şehrinde AVM, kafe, restoran ve diğer hizmet sektörü 25 Mayıs itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 218 artarak 6 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı da 77 artarak 3 bin 646'a yükseldi.

Vakaların çoğu Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde bulunuyor.

Ülkede virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 67 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 230 artarak 5 bin 271'e, ölü sayısı da 3 artarak 67'ye çıktı.

Bugüne kadar 44 bin 71 test yapılan ülkede 2 bin 419 kişi iyileşti, 2 bin 758 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da AVM'ler yeniden açılışa hazırlanıyor

Kırgızistan'da Nüfus, Aile, Kayıt ve Vatandaşlık İşleri Daireleri, AVM'ler, kıyafet, ayakkabı, mobilya dükkanları, hayvan pazarları ve sağlık merkezleri yarın faaliyete başlayacak.

Eğitim, kültür, spor, bilim ve diğer eğlence merkezleri ve aile etkinliklerine getirilen yasak sürecek.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, vaka sayısının 27 artarak 1280'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 12 artarak 910'a ulaştığını bildirdi.

Usenbayev, 12 hastanın durumunun ağır olduğunu, 340 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Son 24 saate 1946 test yapıldığını aktaran Usenbayev, yeni vakalara yurt dışından tahliye edilenler arasında rastlandığını söyledi.

Usenbayev, vakalarla temas eden 2 bin 175 kişinin gözetim altında tutulduğunu aktardı.

Ülkede Kovid-19'dan 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da 11 vaka daha

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde 11 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 716'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 475'e ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar ülke genelinde salgın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti

Özbekistan yurt dışından 39 bin vatandaşını tahliye etti

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bugüne kadar yurt dışından 39 bin vatandaşın ülkeye getirildiğini, 12 bin vatandaşın tahliyesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Mirziyoyev, ayrıca esnaf ve zanaatkarlar dahil 70'e yakın serbest meslek sahiplerinin 1 Eylül'e kadar gelir vergisinden muaf tutulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, salgın nedeniyle faaliyeti askıya alınan 110 bin işletmenin çalışmasına izin verirken, 40 bin işletmenin de aşamalı olarak faaliyete geçmesini kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 55 artarak 2 bin 880'a ulaştığı bildirildi.

Şimdiye kadar 2 bin 338 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedilen açıklamada, 529 kişinin tedavisinin sürdüğü, 6 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 528 bin test yapıldığı, 48 bin kişinin de gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Ülkede virüs nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Tacikistan, Rusya'daki 213 vatandaşını ülkeye getirdi

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan 213 vatandaşın tahliye edildiğini, orada çeşitli sebeplerden dolayı vefat eden 28 vatandaşın cenazesinin de ülkeye getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, vatandaşları getiren uçakla Rusya'daki Tacik vatandaşlarına tıbbi ve koruyucu malzemelerin gönderildiği kaydedildi.

Şimdiye kadar 1936 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede virüsten 41 kişi hayatını kaybetti, 1895 kişinin tedavisi sürüyor, 4 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da virüsten ölenlerin sayısı 224 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 artarak 224'e çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1385'inin sağlık çalışanı olduğu vurgulanan açıklamada, 244 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 445 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 953'e çıktığı kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vakalardan 40'ının sağlık çalışanı ve 13'ünün de hamile olduğu ifade edildi. Gagauzya'da vaka sayısı 260 olarak kaydedilmişti.

Vaka sayısının 6 bin 340 olduğu Moldova'da 42 bin 966 kişi gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan, Moldova, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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