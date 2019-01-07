İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulusal EuroVelo Koordinatörü Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı', Fuar İzmir'de yapıldı. Çalıştayda Uluslararası Bisikletçiler Federasyonu (ECF – European Cyclists' Federation) temsilcilerinin yanı sıra Belçika, Yunanistan ve Danimarka'dan pek çok katılımcı yer aldı. İzmir'in EuroVelo Akdeniz Rotası'na dahil olmak için yaptığı ve yapacağı teknik, pazarlama ve tanıtım çalışmalarıyla birlikte işaretleme, yol çalışmaları ve altyapı düzenlemelerin de ele alındığı çalıştayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki kararlılığının altı çizildi.

HEM TURİZM HEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Avrupa Bisiklet Rotası Ağı Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ülkenin en batı ucundaki ve Türkiye'nin öncü model kenti İzmir olarak, turizmin geliştirilmesi yönünde kapsamlı politikaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bu çalışmalara paralel olarak, bisikletin kent içindeki payını da büyütmeye çalıştıklarını hatırlatan Gökçe, "EuroVelo ağının bir parçası olmanın, hem turizm hem de sürdürebilirlik değeri taşıdığını biliyoruz. Okyanus kıyılarından başlayarak Yunanistan'a kadar olan bu hatta bizim de olmamız büyük anlam taşıyor. Bunu Türkiye'ye, İzmir&rsquo ;in taşıyor olması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncü rolüdür. Avrupalı doğa, tarih meraklılarının İzmir'de merak duyacağı birçok unsur bulunuyor. Bu ağa katılmamız hem konaklamalı hem günübirlik turizme katlı sağlayacak. Bu ağ Avrupa'yla bütünleşme açısından önemli bir açılım. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştaya katılan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek kendilerinin de bu çalışmalarda yer alacağını belirtti.

ULUSLARARASI ÇALIŞTAY

Çalıştay'da Uluslararası Bisikletçiler Federasyonu Başkan Yardımcısı William Nederpelt 'EuroVelo, Bisiklet Binmekten Daha Fazladır' başlıklı sunumunu yaparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bisiklet ve Yaya Erişim Şefi Dr. Özlem Taşkın Erten 'İzmir'in EuroVelo Deneyimi'ni, Limburg Turizm Direktörü Ward Segers 'Limburg Bisiklet Noktaları Ağı'nı,EuroVelo Kurucusu Jens Er ik Lansen 'Geçmişten Geleceğe EuroVelo''yu, EuroVelo Yunanistan Ulusal Koordinatörü Spiros Papageorgiou EuroVelo Yunanistan Ulusal Koordinatörü Spiros Papageorgiou da 'İnsan ve Kültürleri Birbirine Bağlayarak Fırsatları Yakalamak' konulu sunumunu gerçekleştirdi.

EUROVELO NEDİR?

EuroVelo, Avrupa Parlamentosu Turizm ve Ulaştırma komitesi tarafından desteklenen sürdürülebilir alternatif turizm modelidir.Avrupa'da 70 bin km üzerinde planlanmış, 45 bin km'si tamamlanmış 15 adet uzun yol bisiklet rotasını kapsamaktadır. EuroVelo bisiklet rotaları, geçtiği ülkelerdeki şehirlerin prestij kazanmasına ve sosyo-ekonomik yapının geliştirilmesine destek sağlar. Merkezi Brüksel olan ECF, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından yönetilir.

AKDENİZ ROTASI'NA GİRECEĞİZ

EuroVelo'nun 15 adet uzun yol bisiklet rotasından biri olan ve İzmir'in üyelik başvurusunda bulunduğu "EuroVelo 8 Akdeniz Rotası" İspanya'dan başlıyor. Fransa, Monoco, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna–Hersek, Karadağ, Arnavutluk üzerinden devam edip Yunanistan ve Kıbrıs olmak üzere 11 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi'ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Bu ağa İzmir'in de eklenmesiyle ile birlikte listenin daha da zenginleşmesi bekleniyor.

İKİ HAT ÜZERİNDEN

İzmir'de turizmin gelişmesi için önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, EuroVelo Bisiklet Rotası Ağı'na katılmak için 2016 yılından bu yana önemli çalışmalar yaptı. Avrupa Bisikletliler Federasyonu'na (ECF)15 farklı rotadan İzmir için uygun olan "EuroVelo 8 Akdeniz rotası için başvuran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımı aynı yıl onaylanırken, üyelik kabulünün Ocak 2019'da gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

İspanya'nın Kadiz kentinden başlayan, Yunanistan'ın Atina kentinde ve ayrıca Kıbrıs'ta iki bitiş noktası olan Doğu –Batı doğrultusundaki 5888 kilometrelik bisiklet yolları ağı, İzmir'in de eklenmesiyle 6379 kilometreye çıkacak. İzmir, EuroVelo'ya Türkiye'den dahil olan ilk kent olacak. EuroVelo 8 Akdeniz Rotası'nın uzantısında yer alan ve İzmir'e gelmek isteyen bisikletli turistler, Sakız'dan Çeşme'ye veya Midilli adasından Dikili'ye deniz yoluyla geçebilecek ve Dikili üzerinden Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı ve Seferihisar'a, Gümüldür üzerinden de Selçuk'a ulaşacak. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ve Sel&c cedil;uk ilçelerini de birbirine bağlayacak bu ağ,491 kilometre uzunluğunda olacak. Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF), rota üzerinde gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türkiye rotasını 2019 yılında EuroVelo'ya resmi olarak ekleyecek.