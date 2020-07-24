AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILDI - Son Dakika

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AYASOFYA Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı. Bu tarihi ana şahitlik etmek isteyenler yurdun dört bir yanında Ayasofya Camii'ne sabahın erken saatlerinde akın etti. Ayasofya Camii ve çevresinde sabahın erken saatlerinde havadan da görüntülendi. Yetişemeyenler de Yenikapı miting alanında namaz kıldı. Yenikapı Miting alanı da havadan görüntülendi.

ERDOĞAN KURAN OKUDUAyasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve Devlet Bahçeli ile saf tuttu. Namaz öncesinde Erdoğan namaz öncesi Fatiha Suresi ve Bakara Suresinin ilk 7 ayetini okudu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua okudu.

4 MİNARESİNDE 4 MÜEZZİN BİRLİKTE SELA

4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu. Cuma salası okunduğu sırada meydanda bekleyenler tekbir getirdi. Ayasofya Camii ve çevresi Cuma namazı için doldu taştı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Sabah saatlerinde cami içinde başlayan Hatimi Şerif kurulan dev ekranlarla ses sistemleriyle meydanda toplananlara aktarıldı. Cami ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Geniş bir alan demir bariyerlerle kapatıldı. Cuma için gelenler tek tek üst aramaları yapılarak alana alındı.