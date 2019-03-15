Aydın Acısını Unutmak İçin Başladığı Deve Çulu İşleme İşi Gelir Kapısı Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 5 yıl önce ölen anne ve babasının acısını unutmak için başladığı ve daha sonra hobisi haline gelen deve çulu işleme işi, 47 yaşındaki Ayşe Çimen'in gelir kapısı oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 5 yıl önce ölen anne ve babasının acısını unutmak için başladığı ve daha sonra hobisi haline gelen deve çulu işleme işi, 47 yaşındaki Ayşe Çimen'in gelir kapısı oldu. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Çimen'in, mikro kredi alarak, evde el emeği göz nuru dökerek işlediği deve çulları, şampiyon güreş develeri ve turizm bölgelerinde turist gezdiren develeri süslüyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Çimen, 5 yıl önce annesi Gülizar Öz ile babası Mustafa Öz'ü 5 ay arayla kaybetti. Çimen acısını unutmak için güreş develerinin üzerine süs olarak örtülen çullara işeleme yapmaya başladı. Bu işi yapan tanıdıklarının da yardımıyla kısa sürede öğrendiği çul üzerine çeşitli motif ve süslemeler işleme işi zamanla hobisi haline geldi. Çimen, aile bütçesine katkıda bulunmak için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) aracılığıyla 1000 TL mikro kredi alarak, çul işleme işini gelir kapısına dönüştürdü. Eşi işlediği bir suç nedeniyle 1.5 yıl önce cezaevine girince, çocukları F.S.Ç. (Fatma Sude Çimen) (12), E.E.Ç. (Elif Ezgi Çimen) (9) ve M.E.Ç.'ye (Muhammet Emir Çimen) (7) hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Çimen, işine daha sıkı bağlandığını söyledi.



EL EMEĞİ, GÖZ NURU DÖKÜYOR



Zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Ayşe Çimen, Deve çulu işleme işi sayesinde kazandığım para ile, biraz borçularımız vardı, onları ödedim. Evim kira, 3 çocuğum eğitim görüyor. Her ay 600 lira kira veriyorum. Evin mutfak masrafları, faturalar var. Bu iş olmasa geçirmem zor. Malzeme alıp, işi biraz daha büyütebilmek için mikro krediden 3 bin lira daha çektim dedi.



Bir çulun üzerindeki işlemeyi büyüklüğüne ve zorluk derecesine göre 3 ile 4 günde bitirdiğini belirten Çimen, Hazır olarak satılan çulları boyu ve kalitesine göre 70 ile 110 lira arasında değişen fiyatlarla alıyorum. Üzerine işleme yatığım yünlerin yumağı ise 5 lira. Çulların üzerine işlemesini yaptıktan sonra ise 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. İşlediğimiz deve çulları Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla'daki şampiyon develer ile Antalya ve Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde turist gezdirmek için kullanılan develerin üzerlerini süslüyor dedi.



AYDA EN FAZLA 10 DEVE ÇULU İŞLEYEBİLİYOR



Ayda ancak 8 veya 10 deve çulu işleyebildiğini aktaran Çimen, Ev işlerinden artan zamanlarımda ancak işlemeleri yapabiliyorum. Çocuklarımı uyuttuktan sonra işlemeleri yapmaya başlıyorum. Gece boyunca çayımı içip, işlemlerimi yaparak adeta çullarımla dertleşiyorum. Hatta arada çocuklarımın da yardım ettiği oluyor. Çamaşır makinem arıza yaptı, yenisini alamadım. Çamaşırlarımızı bize destek olmak için komşularımız yıkıyor. Allah onlardan razı olsun diye konuştu.



AYDIN'DA 5 BİN 200 KADINA KREDİ DESTEĞİ



Mikro Kredi Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Şimşek Kahraman, 2008 yılından bu yana Aydın'da dar gelirli olup ihtiyaç sahibi olan, evde iş yapmak isteyen kadınlara ellerinden geldiğince 'mikro kredi' sermayesi ile destek olmaya çalıştıklarını belirtip, Bugüne kadar 5 bin 200 kadına 16 milyon TL kredi dağıtımı yaparak elimizden geldiğince Aydınlı kadınların yanında durduk dedi.

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