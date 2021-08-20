Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti - Son Dakika

Aydın'da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Aydın'da 3 vali yardımcısı ile çok sayıda ilçenin kaymakamının değişti.

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