Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nce (AYGAD) verilen "Altın İmza Ödülleri"nde Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

AYGAD tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla verilen "Altın İmza Ödülleri" Maltepe'deki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende, ödüle layık görülen basın mensuplarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, spor ve sanat dünyasından isimlere, STK'lara ve iş insanlarına plaket takdim edildi.

Türkiye'nin dünya kamuoyunda daha sağlıklı tanıtılması ve başarılı yurt dışı haberlerinden dolayı AA da ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı adına, ödülü AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun aldı.

Törende konuşan AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, medya etiğinin büyük önem teşkil ettiğini belirterek, "Medya etik ve ahlaki durumu, toplumun diğer katmanlarına da yansır. Zira bir toplumun kültürü, tarihi, dil ve diğer etkenleri etik değerleri biçimlendirilir. Bir toplumun kültürü, tarihi, sosyal durumu, ahlak ve etik değerlerini gelecek nesillere aktarmak için basın ve medyanın önemi büyüktür." ifadelerini kullandı.

Ödüle layık görülen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da "Aslında teknolojik gelişmeler gerçek gazetecilerin ve sizler gibi kıymetli basın mensuplarının önemini daha çok vurguladı. Sizin gibi ülkesinin yanında olan insanların kıymetini her gün görüyoruz ama en çok da 15 Temmuz'daki dik duruşunuzla, sağlam duruşunuzla ülkemize nasıl sahip çıktığınızı kamuoyunda gösterdiniz ve toplumumuza, devletimize sahip çıktınız." diye konuştu.

Ödül alan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise "Ben inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ilkeli bir duruşuyla doğru haberi milletle buluşturmak adına, alın terini, emeğini seferber eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu ödülü biz burada huzur içinde olalım diye cepheden cepheye koşan Mehmetçiklerimiz adına alıyorum." dedi.

Ödül verilen diğer kişiler şu şekilde:

"TRT spor yorumcusu Erdoğan Arıkan, Kök hücre, gen hücre ve kanser konusunda araştırmalar yapan Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz, İş insanı Arzu Yılmaz, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli karateci Alparslan Yamanoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Başkanı Mirze Şimşek, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Gazeteci Selim Akdoğan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Radyocu Yusuf Erbaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu, Show TV Ana Haber Spikeri Özge Ece Üner, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Program sunucusu Melih Altınok, Programcı Didem Arslan Yılmaz."