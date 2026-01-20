'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

Haberin Videosunu İzleyin
\'Ayıp görülür\' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
20.01.2026 17:32  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'Ayıp görülür\' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Haber Videosu

Çorum'da yaşayan 81 yaşındaki Esme Dalgıç, öğrenme azmi ve bitmeyen eğitim sevgisiyle herkese ilham oluyor. Gençlik yıllarından bu yana dikişten ebruya, bilgisayardan fotoğrafçılığa kadar onlarca kursa katılan Dalgıç, okuma yazmayı öğrendikten sonra açık öğretimden ilkokul, ortaokul ve lise diplomalarını aldı, sürücü kursuna giderek ehliyet sahibi oldu. Dalgıç, şimdi 'ayıp görülür' diye gitmekten çekindiği saz kurusuna başlamaya hazırlanıyor.

Çorum'da yaşayan 4 çocuk annesi Esme Dalgıç, ilk çocuğunun okula başlamasının ardından halk eğitim merkezi bünyesinde açılan örgü kursuna gitmeye başladı.

İLKOKUL VE ORTAOKUL DİPLOMALARI ALDI, ONLARCA KURSA KATILDI

Aynı dönemde açılan okuma yazma kursunu da tamamlayan Dalgıç, daha sonra açık öğretimden ilkokul ve ortaokul diplomalarını da aldı. Yıllar içinde dikiş nakıştan ebruya, yağlı boyadan bilgisayara, üç boyutlu tasarımdan fotoğrafçılığa, kokulu taş tasarım kursuna kadar onlarca kursa katılan Dalgıç, bu süreçte sürücü kursuna giderek sürücü belgesinin de sahibi oldu.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

İKİ KEZ ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

Lise diplomasını 76 yaşında alan Dalgıç, Hitit Üniversitesinin "Anne Üniversitesi Projesi"ne katıldı, iki kez üniversite sınavına girdi. Yılın birkaç ayını İstanbul'da çocuklarının yanından geçiren Dalgıç, burada da kurs ve öğrenme etkinliklerine katılmayı ihmal etmiyor. Haftanın üç günü Kur'an, iki günü de Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen yağlı boya resim kursuna devam eden Dalgıç, daha sonra saz kursuna katılmayı hedefliyor.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

"EĞİTİME GİTTİĞİN ZAMAN KENDİNİ BAŞKA BİR DÜNYADA GÖRÜYORSUN"

Esme Dalgıç, öğrenmeyi hep çok sevdiğini, bu nedenle 20'li yaşlarından bu yana sürekli kurslara katıldığını, televizyonda dizi yerine belgesel izlemeyi tercih ettiğini söyledi. Eğitim sevgisiyle çevresine de örnek olduğuna işaret eden Dalgıç, "Mesela kursa gidiyorum, 'Teyze bu yaşta niye geliyorsun?' diye bakıyorlar. Lisede okulu bırakanlar beni görüp okula dönüş yaptı, okudu. Çoklarına örnek oldum." dedi.

Gittiği bütün kurslardan zevk aldığını, bir şeyler öğrendiğini belirten Dalgıç, "Bütün kursları seviyorum. Severek gidiyorum. Evde oturmayı istemiyorum. Gençlere, yaşlılara eğitimi tavsiye ederim. Eğitime gittiğin zaman kendini başka bir dünyada görüyorsun, çevren değişiyor, arkadaşlarınla sohbet ediyorsun. Evde oturmasınlar. 'Yaşlıyız gidemiyoruz' demesinler." diye konuştu.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

SIRA 'AYIP GÖRÜLÜR' DİYE ÇEKİNDİĞİ SAZ KURSUNDA

Dalgıç, 7 yıl önce önce vefat eden eşi ile çocuklarının kursa gitmesine destek vermesinin kendisini motive eden en önemli etmenlerden olduğunu vurguladı. Saz kursuna gitmek istediğini anlatan Dalgıç, şunları kaydetti: "Aslında saz kursuna çoktan gitmek istiyordum. Kurslara başladığım sene istedim ama ayıp görürlerdi, 'Saz kursuna gidiyor' diye. Sazı saklayamam, alıp götüremem diye düşündüm. 'Kurslara niye gidiyorsun, otur evde' diyenler oluyor ama onları dinlemiyorum. Şimdi hocayla konuştum. Saz kursu varmış burada. Allah sağlık, ömür verirse inşallah saz kursuna gideceğim."

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

ÖĞRENCİLERE İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

Kursta görevli resim öğretmeni Gülçin Gevenkiriş de öğrenmenin yaşının olmadığını, Esme Dalgıç'ın bunun en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğine dikkati çekti. Yeni bir öğretmen olarak Esme Dalgıç'ın tecrübelerinden istifade ettiğini dile getiren Gevenkiriş, "Yüksek lisans yapıyorum. Pes ettiğim noktalar oluyor ama Esme teyze, kalbin attığı sürece insanların kendini geliştirebileceğini, öğrenebileceğini gösterdi bana. Beni derinden etkiledi. Buradaki öğrencilerime de ilham kaynağı oldu. İyi ki tanıdık, iyi ki hayatımıza girdi." ifadelerini kullandı.

Komşusu ve sınıf arkadaşı Sema Dalyan ise kursa Esme Dalgıç ile gelip gittiklerini, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini, kursun çok verimli geçtiğini söyledi. Kurstaki herkesin Dalgıç'ın tecrübelerinden yararlandığını belirten Dalyan, "Çok iyi bir insan. Bize hediyeler dağıtıyor, yiyecekler getiriyor, hatırımızı soruyor. Esma teyzemizi çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gençlik, Eğitim, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Ne Uludağ ne de Palandöken Bu kış bavulunu kapan oraya koştu Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı Trump’tan skandal Grönland ifadeleri Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı! Trump'tan skandal Grönland ifadeleri
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
Trabzonspor’dan Fatih Tekke’nin ücretine iyileştirme Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme
Moda dünyası yasta: Valentino Garavani hayatını kaybetti Moda dünyası yasta: Valentino Garavani hayatını kaybetti
Hande Erçel’in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye’ye getirdi Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:09
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 17:56:45. #7.11#
SON DAKİKA: 'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.