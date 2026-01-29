Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti

Haberin Videosunu İzleyin
Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti
29.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti
Haber Videosu

Beyoğlu'nda çıkan tartışmada oğlu Uğur Kaya'yı silahla göğsünden vurarak öldüren baba Tamer Kaya, aynı silahla intihar etti. Tamer Kaya'nın akrabalarına son dönemde hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği öğrenildi.

Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Olaydan 1 saat önce ablasını arayarak oğlunu ve kendisini öldüreceğini söylediği öğrenilen Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P., annesinin uyarısıyla evi kontrol edince cesetleri buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, annesiyle yaşayan Uğur Kaya'nın birkaç gün önce Erzincan'dan babasının yanına geldiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da annesi Zübeyde M. (49) ile birlikte yaşayan Uğur Kaya, birkaç gün önce babası Tamer Kaya'nın yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba Tamer Kaya, silahla oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurdu. Tamer Kaya aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

EVİ KONTROL EDİNCE CESETLERİ BULDU

Olayın ardından Tamer Kaya'ya ulaşamayan ablası Süreyya K. (56), kızı Meral P.'ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. Meral P.'nin camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine Meral P., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti

ÖNCE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu ardından da Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu belirlendi. Evde de psikiyatri ilaçları bulundu. Uğur Kaya'nın poliste 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti

"ANNEMİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Diğer yandan Tamer Kaya'nın yeğeni Meral P.'nin poliste verdiği ifadede olayın yaşandığı binada yaşadığını belirterek, kuzeni Uğur Kaya'nın Erzincan'da annesiyle yaşadığını, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediği öğrenildi.

Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya'nın annesi Süreyya K.'yı aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti. Dayısının yaşadığı eve gelen Meral P., kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini, camdan bir kişiyi içeriye soktuğunda ise olayı öğrendiğini söyledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Beyoğlu, Cinayet, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:57
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:43
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
06:52
Mazlum Abdi’nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye’ye atabilir
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
06:11
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail’e sığındı Gündem yaratacak İran çağrısı
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
02:26
Kolombiya’da uçak düştü, kurtulan yok
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:03:12. #7.11#
SON DAKİKA: Evde tartıştığı oğlunu öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.