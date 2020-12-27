Bakan Dönmez: Altın üretimini 5 yılda 100 ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Bakan Dönmez: Altın üretimini 5 yılda 100 ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz

27.12.2020 14:50
Bakan Dönmez: Altın üretimini 5 yılda 100 ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki 5 yıl içinde inşallah Türkiye'de altın üretimini 100 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki 5 yıl içinde inşallah Türkiye'de altın üretimini 100 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene 40 tonu geçeceğiz. Böyle de bir potansiyelimiz var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, Eskişehir Kırka Tesisleri'nin dünyanın en büyük bor madeni üretilen tesisi olduğunu, dünyadaki bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 72'sinin Türkiye'de olduğunu belirtti. Dönmez, "Yaklaşık 2-3 yıldır borun içinde sıvı atıkların içindeki diğer minerallere, maddelere odaklanmıştık. Bunlardan en önemlisi, en değerlisi de lityum olarak karşımıza çıktı. Özellikle elektrikli otomobillerle birlikte lityuma dayalı bataryalar ve piller yine çok daha fazla önem kazanmış olacak. Dünyada da maalesef bu element nadir elementlerden birisi. Dünya ihtiyacının büyük bir kısmını Güney Amerika'daki ülkeler karşılıyor; Şili, Peru, Bolivya gibi ülkeler. Bizim de yaklaşık 1200 ton civarında bir ithalatımız var. Temel amacımız, Türkiye'nin lityum ihtiyacının tamamını bu tesisimiz ve diğer bor madeni tesislerden karşılayabilmek" dedi.

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİBakan Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Karadeniz'deki ikinci sondaj çalışmasını bitirdiğini söyleyerek, "Tuna-1 kuyusunun keşfini açıklamıştık. Akabinde de Türkali-1 ismini verdiğimiz kuyuda da sondaja başlamıştık, oradaki sondaj çalışması da bitti. Kuyuda hedeflediğimiz derinliğe ulaştık. Oradaki yapılardaki testler devam ediyor. Bugüne kadarki yapılan test ve analiz çalışmaları Tuna-1 kuyusundaki verilerin hemen hemen benzer şekilde Türkali-1 kuyusunda da tekrarlandığı, başka bir ifadeyle teyit edildiği şeklinde. İnşallah orada 1-2 haftalık bir test sürecimiz var, sonrasında zaten biz kuyu açma işlemlerine devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2023'te bu gazı sisteme dahil edelim diye bir talimatı oldu, biz de o yönde planlamalarımızı yaptık ve çalışmalar da devam ediyor. Çünkü sadece kuyu açmakla bitmiyor, yani kuyunun tamamlanması, orada su altı yapılarının, vana, kontrol sistemleri yapılması, siparişlerin verilmesi, sonra da su altında, yani deniz altında boru hattının planlanması ve yapımı gibi birçok süreç var. Kıyıda yapacağımız tesisler var, terminaller var" diye konuştu.'KARADENİZ GAZI 2028'DE MAKSİMUM ÜRETİME GEÇECEKGeçen hafta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde planlama çalışması yaptıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Filyos zaten bir endüstri bölgesi ilan edilmişti, orada da büyük bir limanımız biliyorsunuz inşaatı tamamlanmak üzere. Gazı oraya getirmeyi planlıyoruz, dolayısıyla kıyı terminallerini de orada yapacağız. Bunların hepsini eş zamanlı olarak Türkiye Petrolleri yürütüyor. 2023 yılında inşallah ilk gazı alacağız. İlk gazı aldıktan sonra da yeni kuyuların da bir taraftan tabii inşaatı devam edecek. Maksimum üretim seviyesine 2028 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye kullandığı gazın tamamına yakınını, yani yüzde 99'luk kısmını ithal ediyor. Rusya başta olmak üzere, Azerbaycan, İran, sıvı doğal gaz alıyoruz Cezayir'den, Katar'dan, Nijerya'dan ve değişik kaynaklardan. Türkiye kendi gazını ürettiğinde maliyetlerimizi olumlu etkileyecek, o da aynı oranda vatandaşa yansıyacak. Tüketimden ciddi miktarda pay almasına paralel olarak da gaz maliyetlerimiz düşecek, bunlar da doğal olarak vatandaşımıza olumlu yansıyacak" dedi. 'BU SENE 40 TONU GEÇECEĞİZ'Bakan Dönmez, son 10 yılda yaklaşık 200 ton civarında altın ithalatı yaptıklarına dikkat çekerek, geçen yıl 38 tonla rekor kırdıklarını anımsattı. Bu sene salgına rağmen 40 tonu geçtiklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Gübretaş'ın sahip olduğu bir ruhsat sahası var Söğüt'te. Memleketimizde böyle bir keşif var, bundan tabii son derece mutluyuz ve sevinçliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da biliyorsunuz '2 yıl içinde burada bu sahayı altın üretimine hazır hale getireceğiz' dedi. MTA'nın bulduğu yaklaşık 8-10 tane daha altın sahamız var, bunların büyük bir kısmı da Varlık Fonu'na devredildi, inşallah milli ekonomiye kazandırılsın diye. Aslında altın sektörüne baktığımızda potansiyelimiz oldukça yüksek, fakat bugün ulaşmış olduğumuz üretim seviyesi potansiyelimizin oldukça altında. ve biz bu sene muhtemelen altında 20 milyar doları aşan bir ithalat yapacağız. Neredeyse petrol ithalatı kadar bir altın ithalatı var. Ama bunun bir 5-6 milyar dolarını işleyip tekrar kuyum sektörü ihraç yapıyoruz, yani külçe altını getiriyoruz, ama işleyip ihraç ediyoruz, bir yerde değer katabiliyoruz altına. Özellikle kriz dönemlerinde insanoğlunun belki kodlarından geliyor, en güvenilir liman olarak altını görüyor. Çünkü paranın değerleri bir anda inebiliyor-çıkabiliyor. Bir de biz Anadolu insanı düğün dernek, birbiriyle hediyeleşme baktığınızda veya ufak tasarruf aracı olarak da altını görürsünüz. O açıdan altına talep maalesef azalmayacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde inşallah Türkiye'de altın üretimini 100 tonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz, bu sene 40 tonu geçeceğiz. Böyle de bir potansiyelimiz de var."


Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Altın üretimini 5 yılda 100 ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı         
14:27
Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor         
13:02
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı         
12:58
Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi         
11:59
DSÖ DSÖ "Hayatın gerçeği" diyerek uyardı: İklim değişikliği ve hayvan hakları için mücadele edilmediği sürece insan sağlığı salgınlara mahkum olacak         
11:16
Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp         
10:11
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 14:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: Altın üretimini 5 yılda 100 ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei