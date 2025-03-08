Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Göktaş açıklamasında, "2025 Aile Yılında, kadın başta olmak üzere tüm aile bireylerini ve değerlerini koruyan bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KADINLARLA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Göktaş ayrıca konuşmasında, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek. Evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" sözlerini sarf etti.