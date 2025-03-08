Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı açıklamalarda, ''Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek'' ifadelerini kullandı.

08.03.2025 21:27  Güncelleme: 21:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Göktaş açıklamasında, "2025 Aile Yılında, kadın başta olmak üzere tüm aile bireylerini ve değerlerini koruyan bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KADINLARLA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Göktaş ayrıca konuşmasında, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek. Evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" sözlerini sarf etti.

Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Türkiye, 8 Mart, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kadın Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY:
    evet haklısın hergun ne yazıkki bir kadın topraga veriliyor 21 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    vallami 16 1 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Ve bir ses yükseldi Veda Hutbesi'nden: "Kadınlar size Allah'ın emanetidir." 8 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    frenle gazı karıştıran kadınlarlami ülke yükselecek inandırıcı değil 1 0 Yanıtla
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