Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak

Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete\'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Yargının işleyişini hızlandıran, hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. Yargı paketinde en dikkat çeken maddelerden biri, yazılı yargılama usulüne tabi davalarda kural olarak iki duruşma arasının istisnai haller haricinde en fazla 3 ay olabileceği düzenlemesi oldu.

Yargı reformu süreci kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi, 7589 sayılı 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 16 Temmuz'da kabul edilmişti.

Kanun; İcra ve İflas Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay Kanunu, idari yargı mevzuatı, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta değişiklikler öngörüyor.

"BİRER BİRER HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek açıklamasında paketin yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketimiz, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza, Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

12. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

12. YARGI PAKETİNDEKİ DÜZENLEMELER NELER?

Düzenleme, yürürlük ve geçici madde dahil toplam 28 maddeden oluşurken, 13 ayrı kanunda değişiklik içeriyor. 

Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Düzenlemeler kapsamında aşağıdaki başlıklarda değişiklik düzenlemeleri yapılmıştır:

- Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda kural olarak iki duruşma arasının istisnai haller haricinde en fazla 3 ay olabileceği düzenlenmektedir.

- Ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde ve açık artırmalarda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik önemli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda:

- Tüm maliklere miras yoluyla intikal eden ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlar yönünden ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin açık artırmalarda satışa konu malın kıymetinin yüzde yüzü üzerinden yapılacak ilk artırmaya yalnızca malik olan mirasçıların katılması esası kabul edilmektedir.

- Ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde pay sahiplerine de teminat yatırma zorunluluğu getirilmektedir.

- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminatın iade edilmeyip, öncelikle satış masraflarından mahsup edileceği kalan kısmın hak sahiplerine dağıtılacağı hüküm altına alınmaktadır.

- İhale alıcısının süresi içinde ihale bedelini yatırmayarak, yapılan ihalenin iptaline neden olması karşılığında teklif ettiği bedelin yüzde beşi oranında idari para cezası verileceği düzenlenmektedir.

- İhale alıcısının süresi içinde ihale bedelini yatırmayarak, yapılan ihalenin iptaline neden olması karşılığında teklif ettiği bedelin yüzde beşi oranında idari para cezası verileceği düzenlenmektedir.

- Belirsiz alacak davası kaldırılmaktadır. Diğer yandan, kısmi davada zamanaşımının alacağın tamamı bakımından dava tarihinden itibaren kesildiği kabul edilmektedir.

- Vesayet altındaki kişilere ait taşınır ve taşınmaz malların satışının UYAP e-satış portalı üzerinden yapılması sağlanmaktadır.

- Hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuran hâkim ve Cumhuriyet savcılarına uyarma cezası verilebilmesi düzenlenmektedir.

- İdare mahkemelerinde tek hâkim tarafından karara bağlanacak dava türleri artırılmaktadır.

- Sadece hesabını kullandırmak (iban kiralamak) suretiyle dolandırıcılık suçuna iştirak eden faillere, haksızlık içeriği dikkate alınarak cezada yarı oranında indirim yapılması öngörülmektedir.

AYM'NİN İPTAL KARARLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

- Kanuni faiz oranının yüzde 24 yerine Merkez Bankasının belirlemiş olduğu reeskont oranının yüzde 80'i (2026 yılı için reeskont oranı yüzde 38,75; reeskont oranının %80'i yüzde 31) üzerinden belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

- Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararların hesap yöntemi ve hesaplanacak miktara işleyecek faizin başlama ve uygulama zaman aralığı yeniden belirlenmektedir. Ayrıca ifa amacıyla yapılan peşin ödemeler, toplam alacaktan oransal olarak mahsup edilecektir.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasanın 17 nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar bakımından verilemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasanın 17 nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar bakımından verilemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

- Adli yargıda istinaf başvurusunun kısmen veya tamamen kabul edilerek yeniden esas hakkında verilen kararların, miktar veya değeri itibarıyla ilk derece mahkemesi parasal sınırının üzerinde olması halinde, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilmesi sağlanmaktadır.

Akın Gürlek, Gürlek, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Adalet Bakanı Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak - Son Dakika
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