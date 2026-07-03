Bakan Kurum: Adıyaman yıkıldığı yerden yeniden doğruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da konut belirleme kura töreni ve Kent Meydanı açılış programına katıldı. TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, deprem sonrası yürütülen konut, meydan, ticaret alanı, altyapı, geri dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmasına Adıyamanlıları selamlayarak başlayan Kurum, kentte hem yeni konutların kura heyecanının hem de Kent Meydanı açılışının yaşandığını söyledi. Kurum, "Bugün Adıyaman'da heyecanlı, coşkulu bir günü yaşıyoruz. Yuvalarına kavuşacak olan siz kıymetli kardeşlerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz. Yine Adıyaman'ımızın kimliğini, tarihini yansıtan meydanımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAKAN KURUM: ADIYAMAN KARA GÜNLER GÖRDÜ

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da bıraktığı yıkıma değinen Bakan Kurum, kentin gösterdiği dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kurum, "Adıyaman kara günler gördü. Asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat, bu şehrin taşına, toprağına, çarşısına, evlerine ve kalbine derin izler bıraktı" ifadelerini kullandı. Deprem günlerinde Adıyaman halkının birbirine sahip çıktığını söyleyen Kurum, "O günlerin içinde bile birbirine tutunan, komşusuna koşan, ekmeğini paylaşan, acısını vakar içinde taşıyan bir halk gördük. Bu şehir, felaket karşısında insanlığını eksiltmedi" diye konuştu. Depremde kaybedilen canların yerinin doldurulamayacağını belirten Kurum, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalktığını ifade ederek, "Kaybettiğimiz canların yeri dolmaz. Yıkılan hatıralar geri gelmez. Fakat bugün Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Hamdolsun Rabbim bizi sizlere mahcup etmedi" dedi.

ADIYAMAN'DA 5 BİN 41 SOSYAL KONUT SAHİPLERİNİ BULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, "2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız yine parkları doldurdu" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını belirterek, depremden etkilenen 11 ilin bu projede öncelikli tutulduğunu söyledi. Adıyaman'da daha önce hak sahipliği kuralarının çekildiğini hatırlatan Kurum, bu kez konutların yer belirleme kuralarının yapıldığını kaydetti. Kurum, "Adıyaman Merkez İndere'de 5 bin 41 sosyal konut bugün sahiplerini buluyor. 43 bin afet konutu kazandırdığımız şehrimizde şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla sağlam yuvalara kavuşturuyoruz" dedi.

KENTİN TÜM İHTİYAÇLARI BİRLİKTE PLANLANDI

Deprem sonrası yürütülen inşa sürecinde yalnızca konut yapılmadığını belirten Kurum, Adıyaman'ın ticaret, sosyal yaşam, üretim, altyapı ve çevre boyutlarıyla birlikte değerlendirildiğini söyledi. Kurum, "Evler tamamlanırken şehrin gündelik hayatını, ticaretini, üretimini ve sosyal dokusunu da birlikte düşünmek gerekir. Adıyaman Merkez'de yürüttüğümüz meydan projemiz ve yerinde dönüşüm çalışmalarımız bu bütünlüğün önemli bir parçasıdır" dedi. Kent merkezinde yürütülen proje hakkında bilgi veren Kurum, Adıyaman'a yeni ofisler, ticari alanlar, otopark ve yeşil alan kazandırıldığını belirtti. Kurum, "Proje kapsamında 554 ofis, 167 ticari alan kazandırıyoruz. Bu ofisler mesleğine yeniden tutunacak insanlar demek. Bu ticari alanlar, sabah kepengini kaldıracak esnaf demek. 580 araçlık otopark, şehir merkezinde daha düzenli bir hayat demek" diye konuştu. Projede yer alan yeşil alanların da kente nefes aldıracağını belirten Kurum, "Devasa yeşil alan, çocukların koşacağı, yaşlıların soluklanacağı, ailelerin gölge bulacağı ortak bir nefes demek" dedi.

ENKAZ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bakan Kurum, deprem sonrası ortaya çıkan enkaz ve yıkıntı atıklarının çevreye duyarlı biçimde yönetilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Enkaz kaldırma sürecinde toprağın, suyun, havanın, insan sağlığının ve geleceğin birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Adıyaman'da yeni bir projenin hayata geçirileceğini açıklayan Kurum, "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kuveyt Hükümeti iş birliğiyle şehrimizde yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir hibe projesi hayata geçiriyoruz" dedi. Proje kapsamında Adıyaman'a tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ve mobil kırma ünitesi kurulacağını belirten Kurum, yıkıntı atıklarının geri kazanılacağını söyledi. Kurum, "Yıkıntı atıklarını çevreye duyarlı biçimde yöneterek yeni yolların, altyapının ve benzeri çalışmaların yapımında kullanılmak üzere ekonomiye kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

DEPOZİTO SİSTEMİ 81 İLDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Bakan Kurum, konuşmasında Sıfır Atık hareketi ve Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir aşamaya taşındığını belirten Kurum, ambalaj atıklarının makineler aracılığıyla toplanarak geri dönüştürüldüğünü ifade etti. DOA makinelerinin Adıyaman dahil 81 ilde kullanılmaya başlandığını söyleyen Kurum, vatandaşların ambalaj atıklarını makinelere atarak gelir elde edeceğini belirtti. Kurum, "Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil, makinelere atıyorsunuz. Her şişeden bir lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz" dedi. Uygulamanın kısa sürede ilgi gördüğünü kaydeden Kurum, "Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj topladık. Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı" diye konuştu. Depozito sisteminin tam kapasiteyle uygulanması halinde yıllık 25 milyar ambalaj toplanmasının hedeflendiğini belirten Kurum, bunun ekonomiye 30 milyar TL katkı sağlamasının amaçlandığını söyledi. Kurum, "DOA ile siz kazanacaksınız, ekonomimiz kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

KURUM: ŞEHİRLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Bakan Kurum, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan afetlere yönelik projelerin de sürdüğünü belirtti. Ödemiş'teki yangınlar ve Sındırgı depremine değinen Kurum, "Ödemiş'teki yangınlarda kül olan evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı bir yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah onları da teslim edeceğiz" dedi. Vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kurum, "Yeter ki sizlere hizmet olsun, sizlerin yüzü gülsün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz dur durak bilmeyiz. Bizim yolumuz dilleri dualı annelerin yoludur. Bizim yolumuz, milletin yoludur" ifadelerini kullandı. Devletin deprem bölgesinde vatandaşların yanında olmayı sürdüreceğini kaydeden Kurum, "Devlet olarak durmadan dinlenmeden yanınızda olacağız. Biz, Anadolu'da güçlü Türk şehirlerinin inşası için, güvenilir bir huzur ortamı oluşturmak için buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz" dedi. Kurum, "Enkazın altından kalkamaz diyenlere, ellerini ovuşturarak bekleyenlere bu eserlerimizle yanıt verdik, vermeye devam edeceğiz. Onlar yapamazsınız dedikçe, biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü ayağa kaldıracağız" diye konuştu. Kura ile yeni konutlarına kavuşacak vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Kurum, "Yeni yuvalarına kavuşacak bütün hak sahibi vatandaşlarımıza bu evlerde sağlık, huzur, bereket ve güvenle oturmayı nasip etsin. Çocuklarımız bu evlerde korkudan uzak, umutla büyüsün. Annelerimizin duaları, babalarımızın emekleri, gençlerimizin hayalleri bu yeni yuvalarda çoğalsın" dedi. Projelerde emeği geçen kurumlara, mühendis, mimar, işçi, teknik ekip, yerel yönetim, yüklenici firma ve sahadaki çalışanlara teşekkür eden Kurum, en büyük teşekkürü Adıyaman halkına sunduğunu söyledi. Kurum, "Siz acının içinden geçtiniz. Siz sabrın ne demek olduğunu gösterdiniz. Siz yıkım karşısında vakarınızı korudunuz. Siz komşuluğun, dayanışmanın, insan kalmanın en güzel örneklerini verdiniz" diye konuştu. Adıyaman'ın yeniden ışıkla dolacağını ifade eden Bakan Kurum, "Bu şehrin çocukları güven içinde büyüyecek. Bu şehir, yaşadığı acının ardından direnciyle, sabrıyla ve yeniden doğuşuyla anılacak" dedi.

Haber: Şeriban Özçakmak