Bakan Kurum: İstanbul\'da 600 bin konut acil dönüşüm bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen "Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un dönüşümü için devletin tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Kurum, tüm belediyeleri bu sürece destek vermeye çağırdı.

"DEPREM BEKLENİYOR AMA BİZ BEKLEMEYECEĞİZ"

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanları katıldı. Bakan Kurum, İstanbul'un Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "İstanbul'un geleceğiyle Türkiye'nin geleceği doğru orantılıdır. İstanbul güçlenirse Türkiye güçlenir; aksi bir durumda ise Türkiye geri dönüşü olmayan zararlar görür" dedi.

Bakan Kurum, konuşmasında İstanbul'un deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı:

"Evet, İstanbul'da bir deprem bekleniyor! Ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine, Özlenen İstanbul Dönüşümüyle cevap vermek durumundayız."

600 BİN KONUT ACİL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR

İstanbul'da mevcut yapı stoğuna ilişkin veriler paylaşan Kurum, şehirde 8 milyon 70 bin ev ve iş yeri bulunduğunu, bunların 3 milyon 393 bininin 2000 yılı ve öncesinde yapıldığını belirtti. "Bugün İstanbul'un yüzde 60'ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var" dedi.

"İSTANBUL'A 450 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

2012 yılından bu yana İstanbul'da 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını belirten Kurum, 208 bin 915 konut ve iş yerinin dönüşümünün sürdüğünü aktardı.

"İstanbul'a şu ana kadar kentsel dönüşüm, sosyal konut ve 'Yarısı Bizden' kampanyalarıyla birlikte 450 milyar lira yatırım yaptık."

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA YENİ DESTEK TUTARLARI

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasında destek miktarlarının artırıldığını ve şu anda 62 bin konutta dönüşüm sürecinin başladığını söyledi. 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 452 bin yapının incelendiğini, 61 bininin az hasarlı olduğunu, bunların da kampanyaya dahil edildiğini duyurdu.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Kentsel dönüşüm konusunda belediyelere çağrıda bulunan Kurum, "Deprem siyasetin üzerinde bir meseledir. Bu konu ideolojik kavgaların, polemiklerin malzemesi yapılamaz" dedi.

"Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz."

"BU YÜKÜ TEK BAŞIMIZA OMUZLAYAMAYIZ"

İstanbul'un dönüşümünde tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Bu mesele sadece iktidarın ya da belediyelerin değil; siyaset, STK'lar, medya, akademi ve 16 milyon İstanbullunun el ele vermesi gereken bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

Son olarak belediye başkanlarına açık iş birliği çağrısı yapan Kurum,

"İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Bizi arayın, gelin, birlikte bu mücadeleyi verelim" diyerek sözlerini tamamladı.