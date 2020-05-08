Bakan Pekcan "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının lansmanında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasının lansmanında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının lansmanında konuştu Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırmanın yanı sıra internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, "Kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken...

Bakan Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırmanın yanı sıra internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, "Kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Dayanışma Kampanyası Dijital Lansman Toplantısı", Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret sitelerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin çağın gereklerine göre dönüşümü açısından dijitalleşmenin önemine dikkati çekti.

Bakanlık hizmetlerinde de dijitalleşme ve otomasyona önem verdiklerini ve çalışmalarını güncellediklerini dile getiren Pekcan, "Gümrüklerdeki hizmetlerimizden devlet desteklerine, esnaflarımıza verdiğimiz idari hizmetlerden tüm vatandaşlarımıza sağladığımız eğitim destek hizmetlerine kadar faaliyet gösterdiğimiz hemen her alanda dijital teknolojileri en etkin kullanan kurumlardan biri olmanın memnuniyetini yaşıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dijital ekonomiye uyum sağlayabilmenin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Pekcan, ülke ekonomisinin dijital bir ekonomi olma yolundaki ilerleyişine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Yeni nesil teknolojilerde seçeneklerimizi özel sektörle değerlendiriyoruz"

Pekcan, "makine öğrenmesi", "blok zincir" gibi yenilikçi alanlarda proje ve uygulamalar geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Birçok ülkenin aksine biz yeni nesil teknolojilerde bekle gör yaklaşımı yerine, proaktif bir şekilde, seçeneklerimizi özel sektörle beraber değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sanal ticaret heyeti ve sanal fuar gibi uygulamaları da hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Pekcan, Kovid-19 salgını sonrası dönem için yenilikçi yaklaşımların altyapısını şimdiden kurduklarını kaydetti.

Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi platformuna da değinerek, bugüne kadar akademiye 17 bin 238 kişinin kayıt yaptırdığını ve 2 bin 345 kişinin eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldığını bildirdi. Pekcan, "Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu" ile "Melek Yatırımcı Ağı" projeleri için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

"Amaç e-ticaretin nitelikli kullanımını teşvik etmek"

Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırmanın yanı sıra internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini ve kurumsallaşmasını, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel ürünlerin ve yerel üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini, katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz."

Kampanyanın hedeflerine ulaşması için Bakanlık olarak projenin takipçisi olacaklarını vurgulayan Pekcan, "KOBİ'lerimizi bu kampanyanın getirdiği imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Tüm firmalarımızı, KOBİ'lerimizi her zaman e-ticaret olanaklarını irdelemeye, dijital teknolojileri takip etmeye davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman firmalarımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

e-ticarette tüketici güveni vurgusu

e-ticaretin, işletmelerin küresel ölçekteki potansiyel müşterilere kapsamlı, hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri için büyük imkanlar sağladığını dile getiren Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın e-ticarete duyduğu ilgi giderek artmakta. Yine bu çerçevede ülkemizde çevrim içi platform sağlayıcılarından ödeme sistemlerine ve lojistik dağıtım sağlayıcılarına kadar sistemin tüm unsurlarıyla güçlü biçimde geliştiğini yerli firmalarımızın çoğaldığını memnuniyetle görüyoruz. Vatandaşlarımızın internet kullanım eğilimini, ülkemizin jeopolitik stratejik konumunu ve özellikle de genç ve dinamik nüfusumuzu dikkate aldığımızda Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olabileceğini değerlendirmek güç değil."

Pekcan, Bakanlık olarak doğrudan e-ticaret alanına yoğunlaşan önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, bu alana duyulan güvenin artırılmasına yönelik Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) oluşturduklarını kaydetti.

e-ticarette güvenilir olmanın önemine dikkati çeken Pekcan, "e-ticaret yapanların sayısının ve e-ticaret hacminin artırılabilmesi için tüketicilerin güven algılarının gözetilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Pekcan, kampanya kapsamında, e-ticaret siteleri, altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarının e-ticaret sitelerine üye olacak veya mevcut e-ticaret faaliyetlerini artıracak KOBİ'lere finansal ve teknik anlamda yeni kolaylıklar sağlayacağını belirterek, kampanyaya destek veren sektör kuruluşlarına teşekkür etti.

Kampanyayı destekleyen kuruluşlar

Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Söz konusu kuruluşlar şöyle:

"Sahibinden.com, Yemeksepeti.com, Amazon.com, Gittigidiyor, Getir.com, Hepsiburada, Arçelik, Cimri.com, N11.com, Trendyol, Akakçe, Safamerve, Modanisa, Migros Sanal Market, Epttavm, Globalpiyasa.com, İdeasoft, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği, İpara, Farmasi, Chemorbis, Steelorbis, Stemia.com, Mutlubiev.com ve Platin Market."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:24 Kaynak: AA


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