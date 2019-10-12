Bakan Selçuk: "Güvenlik güçlerimiz için dua ediyoruz"

"Trafik güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz"

"Trafikte küçük hata yoktur" projesinin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Trafikte küçük hata yoktur" projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Selçuk, "Trafik güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Shell Türkiye, çocuklarının trafik alanında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla "Trafikte küçük hata yoktur" sosyal yatırım projesini başlattı. Projeyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında 3-11 yaş arasındaki çocuklar ile ailelerinde trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Shell & Turcas CEO'su Felix Faber'in katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin sponsorlarından Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve Holding CEO'su Levent Uluçeçen de toplantıda hazır bulundu. Projenin tanıtımında konuşmaların ardından, öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak amacıyla kısa bir tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro gösterisinin ardından kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kısa bir açıklama yaptı, "Güvenlik güçlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

"Güvenlik güçlerimiz için dua ediyoruz"

"Trafikte küçük hata yoktur" projesinin tanıtımında konuşan Ziya Selçuk "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik, "Güvenlik güçlerimizin Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyet içerisinde görevlerini yapmaları için dua etmekteyiz. Elimizden gelen her türlü gayreti, her türlü müspet dilekleri onlar için sarf ediyoruz. İnşallah, hayırlısıyla yolları açık bir şekilde vazifelerini yerlerine getirecekler, getiriyorlar" açıklamasında bulundu.

"Trafik güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının projeye desteğinden bahseden Ziya Selçuk, "Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yaptığı birçok çalışma var. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Çünkü çocukların trafik eğitimi konusunda birlikte çok orijinal ve güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Elbette bu meselenin özü eğitimden geçiyor. Çocuklarımızın eğitimine olan yatırımımız artıkça trafik bilinci ve şuuru gelişecek, bu şuur geliştikçe de maddi ve manevi zaiyatların azalması mümkün olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak trafik güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Hem örgün hem de yaygın eğitim kurumlarımızda faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yetişkin bireylerimizin sürücü eğitimlerini, motorlu taşıt sürücü kurslarımız sayesinde Özel Eğitim Genel Müdürlüklerimizde gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Hayat Boyu Öğrenme Genel Merkezimizde yetişkinlere yönelik başka çalışmalarımız da var. Okullarda 4'üncü sınıflarda 1 saat "Trafik Güvenliği" dersi, ortaöğretim 9'uncu sınıflarda da "Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü" dersi öğrencilerimize zorunlu ders olarak verilmektedir. Ancak bu eğitimlerim çok daha küçük yaşlarda başlaması ve bunun sadece bilgi ağırlıklı bir eğitim olmaktan ziyade, duygu, eylem ve düşüncenin bir araya getirildiği bir şekilde verilmesine ihtiyaç var. Bu yüzden trafik eğitimine ilişkin müfredat anlayışımızı, öğrencilere yönelik yaklaşımlarımızı zenginleştirme çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından salonda bulunan çocuklarla birlikte özçekim yaptı. Ardından sahneye gelen çocuklara "Trafik Bilinci Sertifikası" vererek birlikte fotoğraf çektirdi.