Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu - Son Dakika

Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'in Türkiye hakkındaki "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" sözlerine en sert tepkilerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "Türkiye eski Türkiye değil. Bir daha denemesine varız" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylarından Joe Biden'in geçtiğimiz yılın Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda kullandığı bir ifade, sosyal medyada gündem oldu. "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" ifadelerini kullanan Biden'a, Türkiye kamuoyunda tepkilere yağıyor. Bu tepkilerden bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu mesajında Biden'a meydan okuyarak, "Türkiye eski Türkiye değil. Bir daha denemesine varız" dedi.

SOYLU'NUN MESAJI PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Soylu'nun ABD Başkan adayı Joe Biden'in Türkiye'ye yönelik çirkin sözleriyle ilgili attığı tweet sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu

BİDEN, TÜRK SİYASETİNİ DİZAYN EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Biden, söz konusu röportajda Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vererek, iktidarı değiştirebileceklerini söylemişti. "Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" diye konuşan Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Biden'ın, ocak ayında yaptığı konuşmasındaki ifadeler şöyle olmuştu:

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için… Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli."

BIDEN'IN SKANDAL SÖZLERİNE HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN TEPKİ YAĞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden'ın skandal sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir." ifadelerini kullanıdı.

"TÜRKİYE, SİYASİ OYUNLARA MALZEME YAPILACAK BİR ÜLKE ASLA DEĞİLDİR"

Altun, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir."

NUMAN KURTULMUŞ: AKIL, İZAN VE SİYASAL AHLAK DIŞI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için kullandığı sözlerin akıl, izan ve siyasal ahlak dışı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HADDİNİ BİL JOE BIDEN!"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Twitter'dan şunları yazdı:

"Bu zavallının harita bilgisi de tarih bilgisi de zayıf anlaşılan. Türkiye ile bazı sömürgeleri karıştırmış anlaşılan. Haddini bil Joe Biden."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler.Ucuz, provokatif ithamlarla Cumhurbaşkanımızı küresel güçlerle yan yana telaffuz eden muhalefet Biden'ın bağımsızlığımızı hedef alan hadsiz görüşlerinden medet umar haldedir. Çelişkilerle dolu bu gayrimilli siyaset kaybetmeye mahkumdur. Biden'ın bu müdahale itirafı, Trump'ın Biden'ın zekasına ilişkin tespitini haklı çıkarmış ve "dış mihrak komplo teorisi" genellemeleri ile Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmak isteyen işbirlikçilerin söylemini de açığa düşürmüştür.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz.

Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Emperyalist devletler Türkiye'nin de, Arap'ın da, Irak'ın da, Anadolu'nun da, Suriye'nin de düşmanlarıdır. Millet iradesinden başka bir gücü asla tanımıyoruz. CHP dün olduğu gibi bugün de emperyalist emellerin karşısındadır! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Bu ülkede kimin iktidar olup, kimin iktidardan gideceğine sadece millet karar verir!.. Biz millet iradesinin dışında hiçbir gücü tanımayız!..

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım: ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve hükûmetimize yönelik yapmış olduğu açıklamalar, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ardında kimlerin olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bilinmelidir ki, "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur."

İYİ Partili Koray Aydın: Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiç bir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti'dir.

CHP'li Muharrem İnce: Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.

Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu

İYİ Partili Mehmet Aslan: Joe Biden'ın açıklamaları aynen efsanevi istihbaratçı Mahir Kaynak'ın dediğine işarettir! "Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız; olayın sonucunun kime yaradığına bakın!"

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: ABD Başkanı olursa muhalefete destek vereceğini söyleyen Joe Biden, "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" ifadelerini kullanmış.

Allah"a and olsun ki!Emperyalist, kanlı katil ABD'ye karşı.Ben de Cumhur İttifakının yanındayım.

Bakan Soylu, Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim diyen Biden'a meydan okudu
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Joe Biden, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 00:18

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu - Son Dakika

Son Dakika

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